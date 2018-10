Sossio e Ursula sono tornati insieme? Avvistamenti della coppia di Temptation Island

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno insieme? Avvistamenti dopo Temptation Island Vip

Sossio e Ursula sono tornati insieme? Credevamo che, dopo il falò di Temptation Island Vip, la donna non avrebbe più avuto intenzione di frequentare l’ex. E invece adesso pare che quell’ex non sia più un ex. Cosa sta succedendo? I due sono stati pizzicati durante un appuntamento. Non c’è stato alcun bacio passionale, ma quelli innocenti sulle guance sì, però. Ursula quindi avrebbe deciso di dare una seconda chance al calciatore, che ora deve dimostrare di amarla davvero. Ha ammesso in più occasioni che il suo cuore batte per Ursula. Ma le parole servono a poco. Ursula vuole delle conferme, soprattutto dopo tutto quello che ha combinato a Temptation Island.

Gossip Temptation Island, l’appuntamento di Sossio e Ursula

Il sito Isaechia.it ha riportato la notizia dell’avvistamento di questa coppia di Uomini e Donne. Sossio è andato in un hotel in cui pernottava Ursula, l’ha saluta e sono andati via insieme. Per una cena romantica? Possibile. Di certo non per un’uscita tra amici. Considerato che anche Ursula – nonostante quello che ha visto durante i vari falò – è ancora innamorata di Sossio. Una coppia che si potrebbe quindi ricostruire, a differenza di quella formata da Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga. Non tutte le coppie di Temptation Island Vip sono uscite indenni dal “viaggio dei sentimenti”!

Ursula e Sossio news: cosa è successo davvero dopo Temptation Island?

Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno insieme: forse sì, forse no. Fatto sta che cominciano a rivedersi. Non si sa ancora se hanno fatto dei passi importanti, ma è certo che entrambi vogliano recuperare il rapporto. Quasi sicuramente li vedremo un giorno a Uomini e Donne a raccontare dell’evoluzione della loro storia e dei progetti futuri. Riusciranno davvero a ripartire più forti di prima, dopo l’esperienza a Temptation Island?