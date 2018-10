Gossip Temptation Island, Alessandra Sgolastra single: “Momento di leggerezza”

Alessandra Sgolastra single dopo Temptation Island Vip: l’ultimo gossip

Alessandra Sgolastra è single. Adesso abbiamo la certezza che, dopo Temptation Island Vip, non c’è stato nessun serio riavvicinamento con Andrea Zenga. Hanno preso due strade diverse e non rimpiangono quello che hanno fatto. La decisione è stata presa. E non si torna più indietro. Alessandra è pronta a voltare pagina, anche se sa che non è semplice, considerato che con Zenga ha avuto una bella storia d’amore. Il reality show condotto da Simona Ventura ha messo però in crisi la coppia, che non è riuscita a salvare il proprio amore. Molti erano pronti a scommettere che Alessandra e Andrea di Temptation Island sarebbero tornati insieme. Ma la verità è un’altra.

Temptation Island, Alessandra e Andrea tornano insieme? La verità

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra non convivono più e hanno deciso anche di non vedersi. Hanno messo la parola fine alla loro relazione. E adesso la ragazza ha spiegato, tramite un messaggio pubblicato su Instagram, che non è semplice riprendere le redini della propria vita. Ecco cosa ha scritto: “A volte si sfugge dal caos per non pensare. Ci si distrae. Per avere almeno un momento di leggerezza. Anche solo per qualche ora, pensi di essere serena. È giusto? Non lo so, ma questa è una sfumatura del mio carattere”. Anche Andrea Cerioli non l’ha più frequentata e ha spiegato il motivo di questa sua scelta.

Rivedremo ancora Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra di Temptation Island?

Alessandra e i due Andrea. Chi salirà sul trono di Uomini e Donne? Maria De Filippi non si lascerà sfuggire questi tre personaggi e c’è una grande probabilità di rivedere Zenga nello studio di Canale 5. La conduttrice prova una particolare simpatia nei suoi confronti (e anche per un altro papabile tronista prova la stessa simpatia). Non perdiamoli di vista. I gossip di Temptation Island Vip non finiranno qua!