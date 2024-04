Temptation Island, coppia VIP attacca: ‘Creduloni!’ Chi sono

E’ già iniziato il toto-nome per le coppie di vip che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island e i primi estratti dai social sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Le voci sulla loro crisi di coppia si rincorrono ma loro continuano a smentire.

Le giornate si allungano, le temperature alzano, l’estate si avvicina e estate vuol dire una cosa sola: Temptation Island.

Canale 5 ha già iniziato da un paio di settimane a bombardare i telespettatori con spot del ritorno del programma e come ogni anno ci si chiede se e quali coppie vip prenderanno parte al ‘viaggio nei sentimenti‘.

Voci di corridoio sussurrano che la prima coppia vip ufficiale che parteciperà sarà quella composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

I due, rispettivamente fratello di Guendalina Tavassi e sorella di Clizia Incorvaia, si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno e da allora non si sono più separati.

Forse complice la convivenza forzata con cui si sono dovuti confrontare a inizio frequentazione, o forse sarà la fortuna delle sorelle Incorvaia (anche Clizia all’interno della casa del GF ha trovato l’amore con Paolo Ciavarro, col quale ha avuto un bimbo e convolerà a nozze tra poche settimane), ma la relazione tra Edoardo e Micol non può che andare più a gonfie vele di così.

E allora da dove sbucano le voci della partecipazione a Temptation Island?

‘Che senso ha fare la spesa insieme?’ La risposta di Tavassi alle indiscrezioni

A gennaio avevano iniziato a girare dei rumor su una presunta crisi tra Edoardo e Micol. Le prove? L’assenza di foto di coppia.

Già, in un mondo in cui tutti condividono sui social letteralmente ogni momento intimo, se non pubblichi una foto di coppia ogni due minuti ovviamente vuol dire che la storia è finita.

E da qui è arrivata l’indiscrezione: se Tavassi e Incorvaia sono in crisi in inverno, non c’è niente di meglio che chiarirsi con un bel falò di confronto in Sardegna!

Come l’hanno presa i due?

Con il tipico umorismo romanesco di Tavassi, e come altrimenti!

Edoardo è famoso sui social perché sui suoi profili si rende protagonista di sketch divertenti e con uno di essi ha commentato la notizia, infondata, della sua partecipazione a Temptation Island con la fidanzata.

Oggi io e Micol siamo andati a fare la spesa, ma dico io, che senso ha fare la spesa insieme e scegliere quali crackers preferiamo se tanto ci dobbiamo lasciare per andare a Temptation Island?

E poi canzona chi già li aveva dati per certi tra gli ospiti del Relais

Boccaloni! Ma credete proprio a tutto! Se vi dicessero ‘Tavassi ha ucciso il presidente’ voi ci credereste!

Quindi per ora sembrerebbe proprio che la coppia Tavassi-Incorvaia non abbia alcuna intenzione di lasciarsi e rimettersi insieme davanti a Filippo Bisciglia.

Dobbiamo indagare su chi davvero verrà scelto per lavare i panni sporchi sulla spiaggia cristallina!