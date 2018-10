Nicolò Ferrari tronista di Uomini e Donne? Parla Karina Cascella

News Uomini e Donne: Nicolò Ferrari tronista voluto da Maria De Filippi?

Nicolò Ferrari sarà un nuovo tronista di Uomini e Donne? Probabile. Il ragazzo piace a Maria De Filippi. La conduttrice lo ha dimostrato largamente durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5: c’è stato un ultimo (si spera) confronto tra lui e la coppia formata da Giordano e Nilufar. Molti pensano che possa salire sul trono di Uomini e Donne, anche Karina Cascella, che segue sempre con attenzione (da casa) quello che succede all’interno del programma. Non si lascia sfuggire nulla e adesso ha rivelato che Nicolò potrebbe aver fatto delle strategie per arrivare direttamente al trono di Uomini e Donne.

Karina Cascella commenta Nicolò Ferrari (e non si risparmia)

Attraverso una Instagram stories, Karina Cascella ha parlato in questi termini di Nicolò: “Finto come pochi. Spera di suscitare compassione. Per cosa? Ve lo dico io: il trono!”. Karina ha da sempre ammesso di non avere in simpatia Nicolò e di amare invece Nilufar e Giordano (i quali hanno raggiunto un traguardo importante) e lo ha fatto capire bene con dei messaggi scritti su Instagram: “Ma cosa parla ancora questo qui? Ma pensa te… Non lo sopporto io questo Nicolò!”. Bisogna però ammettere che Nicolò Ferrari non ha recitato durante il suo percorso a Temptation Island 2018: oltre ad essere stato molto rispettoso, ha anche sofferto una volta che Nilufar ha lasciato il villaggio. Ha voluto davvero bene all’ex tronista di Uomini e Donne.

Nicolò Ferrari a Uomini e Donne: il trono è suo?

Karina Cascella non ha mai peli sulla lingua e commenta spesso i personaggi di Uomini e Donne: basti pensare alle continue diatribe con Rosa Perrotta o alla sua strenua difesa nei confronti di Giulia De Lellis (che adesso ha rivelato la verità su Cristiano). Sono numerose anche le segnalazioni di Karina alla redazione di Uomini e Donne… E adesso invece cosa farà? La sua previsione su Nicolò Ferrari tronista si rivelerà corretta?