Giordano e Nilufar news: oggi è un giorno speciale per la coppia

Nilufar e Giordano oggi: news importanti sulla coppia di Tempation Island Vip

Oggi è un giorno speciale per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Le news sulla coppia di Temptation Island Vip non mancano mai e ci permettono di capire quali sono le tappe che raggiunge. L’ultima è molto importante perché, fino a pochi giorni fa, abbiamo visto Giordano intenzionato a chiudere definitivamente la sua storia con Nilufar. E invece lei è riuscita a convincerlo che il suo amore è forte e che vorrebbe costruire un futuro insieme. All’ultimo falò, Giordano ha cambiato così idea e ha deciso di mettere una pietra sopra a quello che aveva fatto Nilufar durante il trono. Quell’episodio spiacevole non lo condizionerà mai più. Adesso possono quindi essere ben felici per festeggiare un giorno importante per la loro storia d’amore.

Il traguardo importante di Nilufar e Giordano

Giordano e Nilufar hanno raggiunto il traguardo dei cinque mesi d’amore. Un mesiversario speciale perché è la dimostrazione che l’amore vero resiste a tutto, anche alle difficoltà che un reality show come Temptation Island riesce a creare. Abbiamo visto il loro primo bacio dopo l’esperienza televisiva e ora i loro numerosi fan possono finalmente avere la certezza che i due personaggi di Uomini e Donne hanno risolto tutte quelle questioni lasciate in sospeso, che sono inevitabilmente emerse durante il percorso a Temptation Island Vip.

Altre novità su Giordano e Nilufar: cosa ci stanno nascondendo?

Proprio oggi, Giordano e Nilufar si incontreranno dopo essersi liberati dai loro impegni lavorativi. Inoltre, attraverso una Instagram stories, abbiamo scoperto che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fatto un tatuaggio: in quel fiocco di neve è racchiuso un significato segreto? Il più delle volte, quando una persona decide di fare un tatuaggio, è perché nella propria vita è successo qualcosa di particolare. Chissà se leggeremo presto delle news su Nilufar e Giordano di Temptation Island dalle quali emergerà qualche grandiosa novità…