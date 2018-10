Nilufar e Giordano, primo video del bacio su Instagram: l’amore ha trionfato

Bacio di Nilufar e Giordano su Instagram dopo Temptation Island Vip

I fan sono letteralmente impazziti per la foto del primo bacio di Nilufar e Giordano pubblicato su Instagram dopo Temptation Island Vip. Lo attendevano da tempo e finalmente è arrivato. Volevano la conferma che l’amore era realmente trionfato. In effetti, dopo il falò, non abbiamo saputo quasi nulla sulla coppia di Uomini e Donne. Questo aveva fatto insospettire numerosi sostenitori, soprattutto quelli che erano convinti che Giordano avesse ancora delle riserve nei confronti di Nilufar. Riserve che per fortuna non esistono più. L’esperienza a Temptation Island 2018 ha unito ancora di più i due ragazzi, che adesso possono finalmente costruire un solido futuro insieme.

Un nuovo inizio per Giordano e Nilufar di Temptation Island

Prima di Temptation Island, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era molto trattenuto nei confronti della sua fidanzata. E questo perché non riusciva ancora a metabolizzare quello che lei le aveva tenuto nascosto (ma che poi è venuto a galla). Adesso è sicuro di amare Nilufar Addati e le notizie che abbiamo raccolto sulla coppia fanno ben sperare. La conferma che il loro amore è più forte di prima è arrivata attraverso Instagram: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono baciati durante una stories, dando così la certezza ai loro fan che stanno bene insieme. E i detrattori? Quelli che avrebbero voluto vedere Nilufar con Nicolò dovranno mettersi l’anima in pace: con le ultime anticipazioni di Uomini e Donne abbiamo scoperto che c’è stato un confronto finale.

Le prime Instagram stories di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati

Giordano ha inoltre pubblicato una stories in cui prende palesemente in giro Nilufar mostrando una pizza alla carbonara. Come ben ricorderete, nella lista dei difetti del fidanzato che la ragazza aveva stilato c’era la sua passione per la carbonara. E Nilufar non la sopportava proprio più. Ma, conclusasi l’esperienza di Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano hanno festeggiato con una bella carbonara!