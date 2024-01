Temptation Island, Gabriela lascia di sasso: “Io incinta a 15 anni”

Gabriela Chieffo, che ha guadagnato popolarità grazie alla partecipazione a Temptation Island 2023 in coppia con il fidanzato Giuseppe Ferrara, nelle scorse ore, tramite una Story Instagram, ha fatto una rivelazione alquanto delicata. La giovane ha raccontato di essere rimasta incinta a soli 15 anni. Sulla vicenda non ha fornito altri dettagli, spiegando ai suoi followers che forse un giorno narrerà i particolari di quel che ha vissuto in quel periodo. Visto che oggi non è madre e non ha figli, è lecito pensare che quella dolce attesa abbia avuto un triste epilogo.

“In realtà non ve ne ho mai parlato ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo h24. Magari un giorno vi racconterò di più. Ve ne parlerò, avevo 15 anni”. Questa la dichiarazione della giovane. Già all’epoca stava assieme a Ferrara. I due, come hanno narrato più di una volta, si sono conosciuti da giovanissimi, quando lei aveva 13/14 anni, lui 17/18. Probabile, anzi quasi certo, che la vicenda relativa alla gravidanza sia stata affrontata assieme al compagno.

A proposito del fidanzato, a breve sarà marito. Gabriela e Giuseppe infatti, dopo aver attraversato diverse peripezie durante e dopo Temptation Island (i due si sono lasciati temporaneamente, salvo poi fare marcia indietro e decidere di rimettersi assieme), hanno scelto di convolare a nozze. L’annuncio è stato dato anche in tv, tramite una ospitata recente negli studi di Verissimo.

Un finale a lieto fine e per nulla scontato. Dopo il ‘viaggio nei sentimenti’, infatti, Gabriela sembrava decisa a troncare definitivamente il rapporto e a non saperne più di Giuseppe. Invece, lontani dalle telecamere, i due giovani hanno ritrovato l’equilibrio. Anzi, hanno fatto di più: hanno appunto deciso di fare il grande passo e avviarsi verso il matrimonio. Gabriela, sempre nelle scorse ore, a proposito dell’abito nuziale, ha raccontato che la sua intenzione è quella di farlo realizzare su misura.

Sempre restando in tema Temptation Island e ritorni di fiamma, è di pochi giorni fa la notizia che un’altra coppia scoppiata nell’edizione 2023 è tornata assieme. Trattasi di Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Pure loro sono transitati da Verissimo per ufficializzare il recupero del legame. A differenza di Gabriela e Giuseppe, però, niente nozze in vista.