Verissimo, sparata di Gabriela Chieffo: “Persi 45 kg”. Le foto verità

E per fortuna che Pier Silvio Berlusconi non voleva più il trash. A Verissimo, nella puntata messa in onda sabato 23 settembre, sono sbarcati Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che ha dato spettacolo, si fa per dire, nell’ultima edizione di Temptation Island. I due piccioncini ora si sposeranno. Nel reality estivo di Canale Cinque lei aveva spiegato di essere stata tradita. Lui non ha brillato, inanellando una serie di figure dimenticabili. Fatto sta che dopo il programma hanno deciso di rimanere assieme e di convolare a nozze.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin non è nemmeno mancata un’esagerazione che sa molto di sparata. Gabriela a gennaio ha scoperto che il fidanzato, con cui sta assieme da quando aveva 12 anni, era iscritto a un sito di incontri con il nickname “American Boy” (non si sa se ridere o piangere). Da lì è andata in crisi. “Da gennaio stavo male, ero morta. Da gennaio ho perso 45 kg”, ha sostenuto la ragazza. Ma come 45 kg? Ha una vaga idea la giovane di quanti siano 45 kg? Se davvero avesse perso tutto quel peso, sarebbe sparita. Ma pare che non sia così.

Basta vedere il suo profilo Instagram di quei mesi. Vero che aveva qualche kg in più, ma non certo 45 kg in eccesso rispetto ad ora. Al di là della sparata, oggi i due pare che abbiano trovato la strada giusta. E quindi viva i futuri sposi.

Una foto dello scorso inverno di Gabriela

Twitter ribolle

Nel corso dell’intervista, su Twitter si sono scatenati i telespettatori. Oltre a nutrire i sospetti in merito alla già citata sparata dei 45 kg, non hanno nemmeno fatto mancare le ironie sulla nuova Mediaset voluta da Pier Silvio che permette ospitate appunto come quelle di Chieffo e Ferrara. Non che tale coppia sia diabolica. Ci mancherebbe! Ma non si comprende ad esempio perché i concorrenti del Grande Fratello Vip della scorsa edizione siano stati ‘banditi’ da ogni trasmissione, mentre quelli di Temptation abbiano spazio.

Sempre restando in tema di sarcasmi e ironie, diversi commenti anche sull’italiano stentato di Giuseppe Ferrara. In effetti il giovane non ha un buon feeling con la lingua del Bel Paese.