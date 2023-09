Temptation Island, Gabriela: proposta di nozze studiata? “Parlo io”

Una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island è stata sicuramente quella formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Come in molti ricorderanno, i due avevano deciso di partecipare al reality dei sentimenti di Maria De Filippi per tentare di risolvere una volta per tutte i loro problemi di coppia e, inizialmente, avevano deciso di separarsi per intraprendere ognuno la sua strada. Ma, in seguito a un breve periodo separati, Giuseppe aveva chiesto un nuovo confronto all’ex fidanzata: in quell’occasione l’uomo aveva confessato di aver tradito Gabriela in passato ma di aver capito i suoi errori e soprattutto di essersi pentito molto per il suo comportamento.

A quel punto le aveva chiesto una seconda possibilità e Gabriela, essendo ancora molto innamorata di Giuseppe, aveva accettato lasciando il programma in compagnia del fidanzato. A oggi Gabriela ha ricevuto la fatidica proposta dal suo compagno e ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram alcune stories dove ha parlato, tra le altre cose, delle imminenti nozze e del desiderio di allargare la famiglia.

L’inaspettata proposta di matrimonio in televisione e la voglia di famiglia

Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, Gabriela ha deciso di esporsi finalmente sui social e di parlare della recente proposta di matrimonio ricevuta da Giuseppe. A detta della ragazza si è trattato di una vera e propria sorpresa e di un evento del tutto inaspettato: “Non pensavo proprio me la facesse, figurati a Uomini e Donne”, ha raccontato Gabriela.

“É stato difficilissimo non farvi spoiler” ha poi aggiunto la futura sposa, alludendo al fatto che la puntata fosse stata registrata un mese prima della sua effettiva messa in onda e al fatto che fino al 12 settembre lei non abbia potuto fare alcun riferimento al lieto evento per evitare di rivelare troppe anticipazioni importanti sulla puntata.

Parlando poi delle nozze Gabriela ha affermato di non aver ancora deciso e pianificato nulla, anche se a breve i due riveleranno la data a tutti i loro followers e, con tutta probabilità, anche qualche dettaglio sulla cerimonia e sulla location. Tra le altre cose poi Gabriela ha parlato anche del desiderio comune a lei e al futuro marito di allargare la famiglia: “Assolutamente, sia io che Giuseppe amiamo i bambini”.

Infine, una domanda molto particolare relativa alla necessità di fare altre esperienze prima di sposarsi con Giuseppe, alludendo al fatto che la ragazza, nella sua vita, non abbia avuto relazioni con altre persone all’infuori del suo attuale compagno e futuro marito: “Perché dovrei averne bisogno? Cosa cambierebbe provare altri uomini stare con altri uomini se io voglio lui? Se il mio cuore vuole Giuseppe? […] Per lasciare Giuseppe e stare con qualcun’ altro? Ne ho avute e come ma io voglio Giuseppe!” ha risposto sicura Gabriela.