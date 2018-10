Giordano e Nilufar a Uomini e Donne, chiarimento di fuoco con Nicolò: anticipazioni

Nilufar e Giordano a Uomini e Donne, confronto acceso con Nicolò Ferrari

La nuova puntata di Uomini e Donne registrata oggi 12 ottobre ha avuto come protagonisti Nilufar e Giordano: è stata una registrazione lunga con anticipazioni ricche di colpi di scena. Il Vicolo delle News esordisce parlando proprio della coppia: in studio si è parlato di tutto il percorso a Temptation Island, della storia che va a gonfie vele e del rapporto con Nicolò Ferrari. Sì, proprio con lui che dopo Temptation Island ha pianto di nuovo per la ragazza. Ma leggiamo tutte le anticipazioni subito perché avrete senz’altro capito che Nilufar, Giordano e Nicolò si sono chiariti di persona proprio negli studi Elios.

Anticipazioni Giordano e Nilufar: la ragazza in lacrime, Giordano innamoratissimo

Le anticipazioni parlano chiaro: Nilufar è stata criticata moltissimo da Gianni Sperti. Secondo l’opinionista infatti non avrebbe dovuto parlare con Nicolò per rispetto a Giordano. Ed è per questo, ha aggiunto, che non crede nei suoi sentimenti. Nilufar non ha reagito bene ed è scoppiata a piangere, ma poi Giordano l’ha consolata: “Devo crederci io, ed io lo so che mi ami”. Lei comunque nel corso della puntata si è giustificata dicendo che ha parlato a Nicolò solo perché agli inizi di Temptation Island lui le aveva fatto capire che tra loro fosse tutto ok e che si era frequentato con alcune ragazze (tra cui Marta Pasqualato, oggi fidanzata con Simone). Il sentimento insomma gli era passato.

Il chiarimento con Nicolò dopo Temptation Island: le ultime news su Giordano e Nilufar

Giordano ha ammesso di aver accettato l’invito soprattutto per avere chiarimenti sulle parolacce che gli aveva rivolto dopo Uomini e Donne (“co****ne” e “cor***o”). Accuse alle quali Nicolò ha risposto dicendo che la storia pubblicata su Instagram non era riferita a lui: inutile dirvi che Giordano non gli ha creduto minimamente. Dopo che Nicolò ha tirato in ballo Stefano, il fidanzato di Nilufar si è ancor più infastidito e lo ha ironicamente invitato al loro matrimonio. Puntata accesissima insomma, anche perché si è parlato pure delle dichiarazioni infelici rilasciate proprio da Nicolò recentemente: cose che Nicolò ha detto – questa la sua spiegazione – in quanto infastidito dal fatto che lei avesse dichiarato di aver parlato con lui solo due volte a Temptation Island. Stando alle anticipazioni ne vedremo senza dubbio delle belle! Al riguardo avete letto cos’è successo tra Fabio e Marcella, e tra Gemma e Rocco?