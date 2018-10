Uomini e Donne anticipazioni trono Over: Rocco e Gemma litigano, la verità in studio

Gemma e Rocco, lite a Uomini e Donne: tutte le anticipazioni

Non sappiamo se le ultime anticipazioni di Uomini e Donne Over saranno effettivamente anche le ultime su Rocco e Gemma; siamo sicuri tuttavia che la puntata che vedrete sarà come al solito ricca di colpi di scena se non avete ancora letto le news sull’ultima registrazione. In puntata si è parlato infatti del rapporto tra Gemma e Rocco, e lui ha detto senza troppi problemi di credere di non piacerle in quanto si ritiene una persona semplice e umile. Il Vicolo delle News, che ha battuto le anticipazioni poco fa, è stato chiaro: Rocco era davvero sconfortato perché crede davvero che lei non lo voglia. E pensare che poco prima era stato mandato in onda un filmato in cui i due sembravano andare d’amore e d’accordo…

Anticipazioni Uomini e Donne trono Over: Rocco deluso da Gemma, Gianni critico

I fatti non stanno così però: Gemma ha lamentato il fatto che non si sono più visti dopo la puntata. Al momento del confronto peraltro è passata subito ad elencare i difetti di Rocco. La cosa non è piaciuta affatto a Gianni Sperti che infatti ha ipotizzato che non fosse più interessata. Certo è che Rocco dovrebbe prendere una decisione, perché anche questa volta sono arrivate tante corteggiatrici per lui e le ha tutte mandate via… Ad ogni modo non si è parlato solo di loro in questa registrazione, anche perché prima sono entrati in studio Nilufar e Giordano, e Fabio e Marcella.

Le anticipazioni sulle altre storie di Uomini e Donne Over

Gli altri protagonisti della puntata sono stati Raffaele e Angela, che hanno deciso di smettere di frequentarsi per via della distanza, e David e Monica. Quest’ultima è andata in studio per corteggiarlo ma a lui non è piaciuto il fatto che abbia perso tempo ad attaccare le altre dame. Lei ci è rimasta molto male, ma non è stata l’unica: anche Pamela infatti era piuttosto turbata quando ha accusato David di sorriderle nonostante gli attacchi precedenti. I due si piacciono ancora insomma, anche se nessuno vuole fare il primo passo. Pure Gianluca ha dovuto far fronte ad alcune accuse, quelle di Roberta, arrabbiata perché lui è voluto uscire anche con Valentina. Anticipazioni ghiotte anche quest’oggi insomma!