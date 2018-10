Marta Pasqualato felicissima su Instagram: la sorpresa del fidanzato Simone

La dedica di Marta Pasqualato al fidanzato Simone: l’ex corteggiatrice ha trovato l’amore

Marta Pasqualato è innamoratissima! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto una bellissima dedica al fidanzato Simone, di cui abbiamo appreso già qualche mese fa. Nicolò Brigante è ormai un lontano ricordo. Molti pensavano che ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Nicolò e Marta dopo che lui si è lasciato con Virginia Stablum, ma così non è stato. Marta si è fidanzata con Simone e con lui sembra aver trovato stabilità e felicità. Poche ore fa su Instagram la studentessa ha descritto così il suo nuovo amore: “Qualche mese fa ho conosciuto una persona rara, un ragazzo di quelli che non si trovano mai e quando si incontrano bisogna tenerli stretti stretti”.

Marta felicissima dopo Uomini e Donne: la sorpresa del fidanzato Simone

Marta ha proseguito la sua bella dedica passando al rapporto di coppia col fidanzato Simone. E lo ha descritto in questo modo: “Non siamo sicuramente la coppia perfetta, sbagliamo, litighiamo, ci scanniamo, urliamo, ma più passano i giorni più son felice di averti al mio fianco, di condividere tutto con te, di vivere momenti come questo che ricorderemo per sempre. Grazie per la più bella sorpresa di compleanno che potessi desiderare amore mio”. Ebbene sì, il fidanzato di Marta Pasqualato le ha regalato una bella giornata sulle Dolomiti, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram.

Ha dimenticato Nicolò grazie all’amore di Simone

Molti hanno sorriso leggendo la dedica dell’ex corteggiatrice, soprattutto quando parla di un rapporto in cui si litiga, si urla e ci si scanna perché ricorda vagamente il rapporto che aveva a Uomini e Donne con Nicolò Brigante. Ma d’altronde in tutte le coppie si litiga un po’, no? Marta e Simone stanno insieme dallo scorso agosto, sembrano davvero innamorati e non possiamo che augurare a questa coppia di vivere questo amore a lungo!