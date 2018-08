UeD News, Marta Pasqualato sul nuovo fidanzato Simone: “È arrivato l’uragano”

Pochi giorni fa Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante nella scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, è uscita allo scoperto, confermando ciò che molti ipotizzano da tempo: c’è un nuovo fidanzato che le ha rubato il cuore. Lui è Simone, un giovane fotografo con cui è scattata la scintilla e con cui, stando alle sue ultime dichiarazioni, il sentimento brucia ardentemente. Nelle scorse ore infatti la studentessa di Medicina è apparsa su Instagram, pubblicando un paio di Stories piene d’amore per il nuovo compagno. Di fatto si conclude qui ogni speranza di vederla assieme a Brigante, caso mai qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla vicenda.

Marta, Simone che le bacia la mano e in sottofondo “Poesia senza veli”, il dolce brano di Ultimo. Con questa Stories, corredata da una chiosa significativa che recita “È arrivato l’uragano” (e aggiungiamo noi, ‘uragano d’amore’), l’ex corteggiatrice si mostra più innamorata che mai. Ma lo zucchero non è finito qui. Infatti Marta, poco dopo, pubblica una seconda Stories sul social mentre bacia il fidanzato con tanto di seconda dedica al miele: “E ti ho portato due fiori, uno sono io, l’altro sei tu”. Dunque, Brigante è solo un ricordo. Tra l’altro l’ex tronista ha speso buone parole per la Pasqualato nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne News, Nicolò Brigante: le parole su Marta Pasqualato e su Virginia Stablum

Nicolò non si è detto pentito della sua scelta a Uomini e Donne, che si è indirizzata verso Virginia Stablum, ma ha elogiato la Pasqualato. “Marta è Marta, lo scriva… con il sorriso”, ha detto il catanese alla rivista, spiegando di aver un bel ricordo della studentessa di Medicina. La stessa cosa non è però successa con Virginia, sulla quale ha avuto parole assai diverse e sostenendo che non si sia comportata bene nei suoi confronti. Nonostante ciò, l’ex tronista non rinnega le sue scelte: “Tornassi indietro, rifarei tutto”.