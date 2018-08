Uomini e Donne gossip: il nuovo fidanzato di Marta Pasqualato è Simone

Uomini e Donne gossip: nessun ritorno di fiamma tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante

Altro che ritorno di fiamma con Nicolò Brigante, come sospettava più di qualcuno: Marta Pasqualato ha completamente voltato pagina! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come promesso ai suoi follower qualche giorno fa, è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. E lo ha fatto in maniera semplice, pubblicando un tenero scatto con il ragazzo e la scritta “la mia felicità, la nostra felicità, il resto non conta“. Chi è dunque il giovane che ha rubato il cuore della vivace Marta? Si tratta di Simone, un fotografo che la studentessa di Medicina ha conosciuto dopo l’esperienza al Trono Classico per via di alcuni servizi fotografici.

In realtà, già da tempo si parlava di una presunta liason tra Marta Pasqualato e Simone. Più di qualcuno aveva notato una certa complicità tra i due nelle uscite in gruppo. Simone, in più di un’occasione, ha preso parte alle serate di Marta con altri ex protagonisti di Uomini e Donne, come Nicolò Federico Ferrari e Marianna Acierno. L’ex corteggiatrice, forse per tutelare questa nuova storia d’amore, ha all’inizio smentito i sospetti dei fan per poi rivelare tutta la verità.

Uomini e Donne: Nicolò e Marta hanno fatto pace

Nonostante la storia con Simone, di recente Marta ha fatto pace con Nicolò Brigante, che lo scorso maggio non l’aveva scelta preferendo Virginia Stablum. “Nicolò è una bella persona e siamo rimasti in buoni rapporti nonostante tutto”, ha fatto sapere la Pasqualato. Che, come confessato poi successivamente, si è sentita telefonicamente con l’ex tronista per chiarire quanto accaduto mesi fa.