Uomini e Donne, Nicolò e Marta hanno fatto pace: lei svela tutta la verità

Uomini e Donne, Nicolò Brigante e Marta Pasqualato stanno insieme? No, ma hanno fatto pace

Marta Pasqualato è tornata a parlare di Nicolò Brigante, l’ex tronista che ha corteggiato a Uomini e Donne. Dopo aver negato di essere la nuova fidanzata del siciliano, la studentessa di Medicina ha chiarito che i rapporti con il giovane oggi sono più che ottimi. E sì, a quanto pare la scelta di entrambi di cominciare a seguirsi su Instagram non è stata del tutto casuale. Marta ha finalmente svelato la verità su Nicolò, lasciando intendere che con il Brigante c’è stato una sorta di chiarimento. Chiarimento avvenuto con tutta probabilità dopo che il ragazzo ha mollato Virginia Stablum, scelta alla corte di Maria De Filippi.

“Cosa pensi ora di Nicolò?”, ha chiesto su Instagram una follower a Marta Pasqualato. “Quello che ho sempre pensato: è una bella persona e siamo rimasti in ottimi rapporti nonostante tutto”, ha chiarito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dunque, pace fatta tra Marta e Nicolò che durante l’ultima puntata del Trono Classico si sono lasciati in malo modo. La Pasqualato è rimasta delusa dal comportamento del Brigante e dopo la scelta non ha risparmiato al modello e imprenditore qualche frecciatina di troppo. Lo stesso ha fatto Nicolò che, mesi dopo quella decisione, è però tornato sui suoi passi. Oggi i due hanno un rapporto cordiale…sarà così anche per il futuro?

Uomini e Donne, Marta Pasqualato: “Non sono fidanzata con nessuno”

“Raga, meno film mentali, più film al cinema. Non è che non vi sto rispondendo perché voglio nascondervi qualcosa, ma perché non c’è niente da dire. Non sono fidanzata, non mi sto frequentando con nessuno. Ve lo dico da un mese”, ha detto qualche giorno fa Marta Pasqualato, chiarendo a tutti di essere ancora single.