Uomini e Donne, Marta insieme a Nicolò Brigante? Pasqualato risponde

Uomini e Donne, Marta e Nicolò hanno fatto pace? La smentita della Pasqualato

In queste ore si sta parlando di un presunto riavvicinamento tra Marta e Nicolò. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Brigante hanno iniziato a seguirsi sui social. Nelle ultime settimane se ne sono sentite di tutti i colori sui due, eppure ora pare sia tornato il sereno. C’è addirittura chi crede che la Pasqualato e l’ex tronista siano pronti a lasciarsi tutto alle spalle e a tornare a frequentarsi. Come sempre, la diretta interessata non se ne è rimasta in disparte ed ha risposto alle ultimissime voci di corridoio attraverso delle Instagram Story. Sembrerebbe proprio che la simpatica ragazza non sia impegnata sentimentalmente con nessuno e al momento non c’è pericolo che tutto questo accada.

Marta Pasqualato è tornata a smentire i gossip sul suo conto attraverso dei video condivisi sulle storie di Instagram. La giovane di Firenze non si è fidanzata con nessuno e quando accadrà sarà la prima a comunicarlo ufficialmente a tutti i suoi seguaci. Al momento, però, non pare esserci alcuna novità amorosa. Anche gli indizi che sembravano indicare il riavvicinamento a Nicolò Brigante sono stati smentiti. Con la sua solita ironia, l’ex del Trono Classico ha spiegato a tutti i followers la sua attuale situazione in campo sentimentale. “Raga, meno film mentali, più film al cinema. Non è che non vi sto rispondendo perché voglio nascondervi qualcosa, ma perché non c’è niente da dire. Non sono fidanzata, non mi sto frequentando con nessuno. Ve lo dico da un mese.”

Marta Pasqualato dopo Uomini e Donne: nessun riavvicinamento con Nicolò Brigante

Marta ha perciò smentito le voci che la vedevano riavvicinarsi a Nicolò Brigante. La ragazza ha inoltre dichiarato che quando e se si fidanzerà lo rivelerà senza problemi a tutti i fan. “Io vi posso anche idre mi sono fidanzata con Pinocchio raga, ma non è vero.”