Uomini e Donne news: Nicolò Brigante contro Virginia Stablum dopo la scelta

Nicolò Brigante è tornato a parlare del suo percorso a Uomini e Donne. Inevitabili i riferimenti alle due ex corteggiatrici, Virginia Stablum e Marta Pasqualato, con le quali ha intrapreso un percorso lungo mesi. A Uomini e Donne Magazine l’ex tronista siciliano non si è detto pentito della sua scelta ma ha in qualche modo elogiato Marta, con la quale i rapporti sono tornati sereni da qualche settimana. “Marta è Marta, lo scriva… con il sorriso”, ha detto il catanese, che conserva un bel ricordo della studentessa di Medicina. Proprio quest’ultima ha di recente confessato di aver sentito telefonicamente Nicolò e che il ragazzo si è scusato per la canzone del padre usata durante i giorni in villa. Se dunque tra Nicolò e Marta è rimasto un buon legame, diversa è la situazione tra il Brigante e Virginia dopo l’addio burrascoso tra i due.

“Virginia Stablum? Non l’ho più sentita. Non si è comportata in maniera adeguata nei miei confronti o come mi sarei aspettato. Si dice che abbia un nuovo fidanzato”, ha dichiarato Nicolò Brigante, riferendosi al nuovo amore dell’ex corteggiatrice. Il 23enne ha anche aggiunto: “Ho sempre preferito tacere fino ad ora, ma è arrivato il momento che io dica una cosa: la verità viene sempre a galla, prima o poi. I finti perbenismi e il voler dare un’immagine di sé da vittima a tutti i costi, sono solo delle maschere”.

Nicolò Brigante: “Non sono pentito di aver scelto Virginia”

Nonostante questo, Nicolò non è pentito della scelta compiuta a Uomini e Donne. “Tornassi indietro, rifarei tutto”, ha assicurato Brigante. Ma chissà come reagirà ora Virginia Stablum alle sue ultime affermazioni…