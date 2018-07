Uomini e Donne oggi: Virginia Stablum, dopo Nicolò, ritrova l’amore

Uomini e Donne oggi: Virginia Stablum ripresa con un altro ragazzo, Nicolò Brigante si riavvicina a Marta Pasqualato



Virginia Stablum di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore? Sembra proprio che l’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante stia vivendo una nuova relazione con un ragazzo di Verona che si chiama Daniele. A lanciare la notizia ci ha pensato un amico di Virginia, il quale ha condiviso dei video che ritraggono la coppia. In particolare il giovane, Matteo, ha ripreso la Stablum insieme a Daniele e un’altra coppia. I quattro passeggiano a braccetto e Virginia appare molto serena a fianco del suo nuovo ragazzo. Inoltre, l’ex corteggiatrice non ha neanche smentito, anzi ha sorriso di fronte all’amico che la riprendeva insieme al ragazzo. La sua storia d’amore con Nicolò non è durata molto. Tanti sono i telespettatori che hanno fatto il tifo per la Stablum durante il percorso di Brigante. Ed ecco che quando è stata lei la scelta dell’ex tronista il pubblico non ha potuto che applaudire. Ma questa storia è davvero durata poco. Pare che tra i due ci siano state delle incomprensioni caratteriali.

Nel frattempo, però, Nicolò pare si sia riavvicinato all’altra sua ex corteggiatrice, ovvero a Marta Pasqualato. Quest’ultima ha continuato il suo percorso nel programma tra critiche a accuse, pronta a tutto pur di riuscire a conquistare il cuore del bel tronista. La sua delusione è stata grande quando ha scoperto di non essere la scelta. Nonostante ciò, nelle ultime ore, proprio Marta ha confermato di essersi sentita per telefono con Nicolò. Diversi sono gli indizi che dimostrerebbero il loro avvicinamento. E finalmente la Pasqualato ha confermato poco fa, attraverso il suo account Instagram. Tra i due durante il percorso nel programma c’era molta complicità, infatti nessuno riusciva a dare per certo che Brigante avrebbe scelto Virginia.

Uomini e Donne: Virginia ha ritrovato l’amore? La Stablum appare serena con un altro ragazzo

Virginia sembra già essere riuscita a voltare pagina insieme a un altro ragazzo. Tanti sono i messaggi dei fan che la appoggiano in pieno, accusando ancora Nicolò di non essere riuscito a renderla felice. E mentre la Stablum trascorre il tempo insieme a Daniele, ecco che Brigante si riavvicina a Marta. Non ci resta che attendere per comprendere come si evolveranno queste storie.