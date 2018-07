Uomini e Donne, Marta Pasqualato: “Io e Nicolò ci siamo sentiti”

By

Uomini e Donne: Marta Pasqualato e Nicolò Brigante si sentono dopo la fine del programma

Non è ancora finita la storia tra Marta e Nicolò di Uomini e Donne. I due sono tornati a sentirsi dopo il programma e soprattutto dopo la fine della storia d’amore tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Ad ammettere tutto è stata la Pasqualato che, sottoponendosi ancora una volta al gioco delle domande di Instagram, ha rivelato di aver sentito di recente l’ex tronista di Maria De Filippi. Una novità che molti avevano già immaginato quando qualche giorno fa la studentessa di Medicina aveva annunciato di aver ricostruito un buon rapporto con il siciliano. Ma non è finita qui perché alla domanda “sei single”, Marta ha risposto in maniera strana, ovvero “più o meno”. Che Nicolò e Marta siano tornati a frequentarsi riprendendo la loro conoscenza da dove l’avevano interrotta qualche mese fa?

“Non bisogna vivere di rimpianti”, ha scritto qualche giorno fa Nicolò Brigante su Instagram. Era forse riferito a Marta Pasqualato? I due ci stanno riprovando dopo la scelta sbagliata compiuta dal giovane a Uomini e Donne? Probabile… e questa volta Nicolò ha pure l’appoggio della sorella Simona, che ha cominciato a seguire Marta su Instagram qualche settimana fa. Lontano da esterne, telecamere e studi televisivi, l’amore tra Nicolò e Marta saprà sbocciare veramente? I fan ci sperano ma per il momento non resta che attendere e capire come evolverà la situazione.

Uomini e Donne: Marta Pasqualato archivia Nicolò Federico Ferrari

Intanto è stato spento sul nascere il presunto flirt tra Marta Pasqualato e Nicolò Federico Ferrari, l’ex corteggiatore di Nilufar Addati. Nell’ultimo periodo i due si vedono sempre meno a causa dei rispettivi impegni ma, come chiarito da Marta, sono rimasti buoni amici. E nulla più.