Uomini e Donne, Marta: “Nicolò mi ha telefonato per chiedermi scusa”

Uomini e Donne: Marta Pasqualato e Nicolò Brigante non stanno insieme

Con una diretta su Instagram, Marta Pasqualato ha finalmente fatto chiarezza sul rapporto ritrovato con Nicolò Brigante, l’ex tronista che fino alla scorso maggio ha corteggiato a Uomini e Donne. Nessun ritorno di fiamma tra i due dopo la fine della relazione tra Nicolò e Virginia: il siciliano ha contattato la studentessa di Medicina solo per chiederle scusa. Sì, scusa per la canzone che a Marta ricorda il padre scomparso e che il Brigante ha usato durante il weekend in villa. “Ci siamo sentiti per telefono un paio di volte, ma solo per un chiarimento. Mi ha chiesto scusa per la canzone di mio padre. Abbiamo ripreso a seguirci su Instagram per rispetto ma niente di più. Nessun ritorno di fiamma, siamo rimasti in buonissimi rapporti”, ha precisato la giovane.

Ormai per Marta Pasqualato Nicolò Brigante è solo un ricordo lontano: da qualche mese la veneta sta frequentando Simone, un fotografo estraneo al mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e all’inizio Marta ha preferito proteggere questa relazione. “Quando si è cominciato a parlare di un flirt con Simone ho sentito delle cose assurde, tipo che lui mi stava usando. Mi spiace non aver detto tutto subito, soprattutto per le care persone che mi seguono, ma ho visto troppi commenti inutili da parte degli sciacalli. Simone non c’entra nulla con il mondo di Uomini e Donne”, ha precisato Marta.

Marta di Uomini e Donne felice accanto a Simone

Ora che la storia è diventata più seria e importante, Marta ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto. “La mia felicità, la nostra felicità, il resto non conta”, ha scritto la Pasqualato su Instagram, presentando a tutti il suo nuovo amore. Parole che, come sottolineato poi dalla diretta interessata, non sono di certo una frecciatina a Nicolò Brigante. “Nessuna frecciatina da parte mia, siamo in ottimi rapporti”, ha sottolineato la Pasqualato. Di recente anche Virginia Stablum, la rivale di Marta a Uomini e Donne, ha trovato un nuovo fidanzato: lui è il personal trainer Daniele. Brigante, invece, corteggiatissimo fino a poco tempo fa, è ancora single.