UeD, Ida, risvolti: Pierpaolo con un’altra, possibile ritorno su Mario

Nelle ultime settimane il trono di Ida Platano a Uomini e Donne sta facendo molto discutere. Stando a quanto è emerso da alcune recenti registrazioni sembrerebbe addirittura che la tronista sia rimasta senza corteggiatori ed abbia deciso di abbandonare il trono. Le ultime puntate sono state difatti per lei molto turbolente tra nuove segnalazioni su Mario e discussioni accese. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni hanno tuttavia condiviso alcuni dettagli sui social che lascerebbero pensare ad alcuni risvolti nella vicenda.

La stagione di Uomini e Donne sta giungendo alla sua conclusione e con essa anche il trono di Ida Platano sembrerebbe essere arrivato alle sue battute finali. Stando alle ultime registrazioni, difatti, la tronista ha avuto giornate difficili. In seguito ad un’ulteriore segnalazione ricevuta su Mario, prima smentita e poi confermata dal diretto interessato, ha deciso di eliminarlo dal programma. La scelta, quindi, sembrava potesse ricadere su Pierpaolo ma, stando sempre alle registrazioni, quest’ultimo avrebbe deciso di andarsene dopo un’accesa discussione con Ida. E’ stata proprio una storia di Pierpaolo sui social ad attirare nelle ultime ore l’attenzione dei fan del programma. Il corteggiatore di Ida è stato difatti taggato da un’altra donna.

Nelle storie condivise su Instagram da questa misteriosa ragazza si vede prima la città di Bergamo e poi una rosa rossa poggiata sul tavolo di un ristorante con una mano femminile che ne regge lo stelo. In entrambe le immagini è taggato il profilo di Pierpaolo. Tutti gli indizi lascerebbero quindi pensare che abbia già trovato una nuova fiamma. Le foto non sono passate inosservate e l’esperta di gossip Deianira Marzano le ha condivise sul suo profilo ipotizzando come l’uomo abbia deciso di voltare pagina dopo il corteggiamento di Ida.

Non è tutto. L’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni ha difatti pubblicato una storia con una foto che lascerebbe pensare ad un possibile messaggio in codice di Ida rivolto a Mario. Qualcuno ha difatti segnalato a Pugnaloni un dettaglio sulla tronista. Questa indossa ancora l’anello che le ha regalato il napoletano in una delle puntate del programma oppure ne ha uno molto simile. Osservando le immagini dei due anelli, difatti, questi sembrano uguali. Che Platano abbia quindi deciso di ritornare su Mario o abbia voluto lanciargli un messaggio in codice? Non resta che vedere quali risvolti avrà la vicenda.