UeD, Ida Platano saluta i fan sui social: possibile epilogo del trono

Nelle ultime ore il trono di Ida Platano a Uomini e Donne è stato messo a dura prova. Nell’ultima puntata andata in onda oggi pomeriggio, difatti, la tronista ha discusso con il suo corteggiatore Mario Cusitore in seguito ad alcune segnalazioni ricevute. Stando ad alcune indiscrezioni Platano avrebbe addirittura deciso di abbandonare il trono. Oggi, con un post pubblicato sui social, ha voluto dire qualcosa ai suoi follower.

Qualche ora fa Ida Platano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale in cui sembra salutare il pubblico di Uomini e Donne. La tronista si è rivolta ai suoi fan, ringraziandoli per l’affetto ed il sostegno che le hanno mostrato fino ad ora, facendo suonare le sue parole un po’ come un addio.

Nello specifico Ida ha scritto quanto segue:

Ciao belli, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così…. Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone, ma come degli esseri umani che mi seguono, persone che sono affezionate a me e che mi seguono e di questo ne sono grata. Devo ringraziarvi perché in alcuni momenti no mi siete stati vicini e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro conforto. Ringrazio anche tutte quelle donne che si sono presentate di persona o che ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone vere. Vi auguro una buona giornata, con affetto, Ida.U

Qui di seguito la storia pubblicata dalla tronista sul suo profilo Instagram:

Le segnalazioni su Mario

Negli ultimi giorni sono arrivate nuove segnalazioni su Mario Cusitore, uno dei corteggiatori di Ida Platano. Il volto di Radio KissKiss sarebbe difatti stato avvistato uscire da un B&B in compagnia di un’altra donna dai capelli biondi. La tronista sarebbe stata chiamata da una persona che le ha svelato l’accaduto. Nella puntata andata in onda oggi, Mario ha smentito tutto, chiedendo di poter chiamare il suo barbiere per confermare che nell’orario in cui sarebbe stato visto con la donna si trovava in realtà nel suo studio. Ha poi chiesto di telefonare anche ad un negozio di abbigliamento dov’era stato per misurare un abito per una cerimonia. I testimoni avrebbero ribadito le parole del corteggiatore. Stando a successive registrazioni, tuttavia, Mario avrebbe confermato in parte quanto riferito nella segnalazione, precisando tuttavia che tra loro non è successo nulla.

Sempre stando ad altre registrazioni, Ida, in seguito a quanto avvenuto, avrebbe deciso di eliminare Mario mentre con l’altro corteggiatore, Pierpaolo, ci sarebbe stata un’accesa discussione. Questo l’avrebbe portata a rimanere senza più corteggiatori. Possibile quindi che la tronista abbia deciso di abbandonare il trono e che le sue parole fossero un modo per salutare tutti coloro che l’hanno seguita nel corso di questi ultimi mesi trascorsi a Uomini e Donne.