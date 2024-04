UeD, segnalazione Mario: lui nega e poi conferma. Cosa non torna

La puntata di Uomini e Donne in onda il 24 aprile vede Ida Platano e Mario Cusitore protagonisti. Al centro dell’attenzione c’è una segnalazione arrivata alla tronista. Ma prima Maria De Filippi manda in onda la clip della loro precedente esterna negli studi di Canale 5, durante la quale Mario la accusa di fingere. Dopo un piccolo scontro, lui l’ha stretta a sé e l’ha presa in braccio. Oggi Ida è abbastanza nervosa, seduta al centro studio.

Maria spiega il motivo: su Instagram le è arrivata una segnalazione da parte di una signora, che ha sentito proprio prima di questa registrazione. Ecco cosa le ha raccontato questa donna:

“Ho visto che lui usciva con questa ragazza spagnola bellissima, bionda. So per certo che stavano insieme, uscivano da un B&B. Sabato mattina, intorno alle 10/10 e mezza. No, non ho fatto foto. Lui scappava, hai capito?”

Dopo aver visto questa clip, De Filippi fa entrare in studio Mario. Quest’ultimo chiede di poter chiamare il suo barbiere, che può confermare che lui si trovava nel suo studio. Inoltre, il corteggiatore assicura che in quell’orario si trovava a misurare un abito da sera. Dice di avere i testimoni. Dunque, smentisce questa segnalazione. Va precisato che in una registrazione successiva a questa, Cusitore conferma in parte, precisando che tra loro non è accaduto nulla.

Non solo, nella registrazione di ieri, Ida si ritrova senza corteggiatori. Dopo aver eliminato Mario, la Platano affronta la sfuriata di Pierpaolo, che poi va via. Tornando a quanto accade nella puntata in onda oggi, Ida crede che la donna con cui Cusitore è stato visto uscire dal B&B sia la stessa con cui lui era stato beccato a un compleanno. Tina Cipollari crede alla signora che ha riportato la segnalazione.

L’opinionista non crede che la donna in questione abbia qualche motivo per inventarsi tutto. De Filippi consiglia di provare a scoprire qualcosa parlando, ad esempio, parlando con il barbiere. Ida e Tina credono che bisognerebbe farlo subito. Mario dice che è possibile chiamare anche l’atelier in cui quella mattina si trovava per acquistare un abito. Cusitore, accompagnato da Ida, va a prendere il suo telefono per dimostrare la sua versione.

Mentre Tina continua a non fidarsi, Gianni Sperti e Daniele Paudice provano a credergli, facendo notare che non sarebbe uscito con questa donna dal B&B sapendo che l’avrebbero visto. Anche Ida Pavanelli fa notare che avrebbero dovuto vederlo altre persone. Ida e Mario tornano in studio con il cellulare. Sia il barbiere che il proprietario dell’atelier confermano la versione del corteggiatore, parlando con Gianni Sperti.

Non torna, a questo punto, ogni cosa. Se poi lo stesso Mario conferma in parte la segnalazione nelle registrazioni successive, com’è possibile che ora barbiere e proprietario dell’atelier danno conferma dell’altra versione? Il pubblico crede che Cusitore si sia messo d’accordo con loro ancora prima, consapevole che qualcuno poteva averlo visto. Maria De Filippi, però, spiega che Ida non può fare a meno di credere alla signora che ha fatto la segnalazione per un dettaglio privato che non può dire in studio:

“Lei crede a questa segnalazione perché questa persona nel raccontare dice una cosa personale. O la signora si è sbagliata sull’orario…”

Tina vuole togliersi ogni dubbio e così si reca dietro le quinte per chiamare la signora da cui è partita la segnalazione. “Quando hai fatto lo scemo sulle chat l’hai fatto”, replica intanto Maria quando Mario si dice dispiaciuto di essere stato messo in dubbio.

Intanto, proprio durante la messa in onda della puntata di oggi, Ida condivide un messaggio su Instagram per i suoi fan:

“Ciao Belli miei come state? Spero voi tutto bene. lo sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momenti NO mi siete stati vicino e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto. Ringrazio anche tutte quelle Donne che si sono presentate di persona o che ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone Vere. Vi auguro una buona giornata- Con affetto… Ida”

Ora c’è grande attesa da parte del pubblico di assistere al momento in cui Mario in studio conferma in parte la segnalazione. Questi telespettatori, però, dovranno ancora attendere qualche tempo, in quanto prima di quella registrazione ce ne sono state altre.

Uomini e Donne, Tina Cipollari replica alle dichiarazioni di Giucas Casella

Maria De Filippi inizia la puntata con uno scoop, ovvero con l’intervista che nelle scorse settimane Giucas Casella ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv. L’illusionista ha svelato di aver avuto una relazione con Tina Cipollari e di averla vista uscire nuda dal mare delle Maldive, dove sarebbero andati in vacanza insieme. Maria chiede all’opinionista di lasciare una sua dichiarazione al riguardo. Così Tina dichiara: