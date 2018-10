Fabio e Marcella Temptation Island, matrimonio vicino: sorpresa a Uomini e Donne

Temptation Island, Fabio e Marcella si raccontano a Uomini e Donne

Puntata ricchissima di colpi di scena, quella di Uomini e Donne registrata oggi. Le anticipazioni infatti parlano anche di Fabio e Marcella, e non soltanto di Nilufar e Giordano, e di Gemma e Rocco. Un bellissimo momento attende tutti i fan della coppia che a Temptation Island è durata da Natale a Santo Stefano, nel senso che – come senz’altro ricorderete – entrambi sono andati via subito. Di cosa parliamo esattamente? Nella registrazione – raccontata dettagliatamente dal Vicolo delle News – Fabio ha regalato a Marcella un anello. Non uno qualsiasi ma proprio quello per chiederle di sposarlo. Tripudio di applaudi in studio – potete immaginarlo – e grande emozione per entrambi che non hanno lesinato particolari sulla loro storia d’amore e su ciò che è accaduto dopo Temptation Island.

Fabio e Marcella uniti più che mai: le anticipazioni sulla coppia

Marcella infatti ha raccontato che ora è davvero felice, soprattutto perché si sente bene dopo il suo matrimonio durato soli tre mesi. Lo stesso vale per lui che è stato sposato per 10 anni e ha due figli. I due insomma stanno vivendo una favola bellissima e questo li ha fatti rinascere. Marcella ha raccontato di aver lasciato il lavoro per lui e che lavorando insieme non avevano più occasioni per viversi come coppia. Temptation Island è servito anche a questo: dopo aver lasciato il programma infatti sono stati chiusi in un albergo insieme e lì è iniziata una vera e propria vacanza. Vacanza che li ha uniti più che mai.

Uomini e Donne, Fabio e Marcella di Temptation Island oggi: un rapporto fantastico

E non è finita qui: dalle ultime anticipazioni sul trono Over apprendiamo anche che il figlio di Fabio vorrebbe che il papà tornasse a casa con Marcella. Entrambi i figli inoltre vorrebbero un fratellino o una sorellina. Cosa che ha fatto commuovere la ragazza che ha parlato benissimo del suo fidanzato: è premuroso, le dà attenzioni e sente ancora le farfalle nello stomaco quando vanno a cena. Una bellissima coppia di innamorati insomma, molto diversa da quella composta da Nilufar e Giordano, anche loro protagonisti per via di un confronto accesissimo dopo Temptation Island. Occhio a leggere tutte le anticipazioni su Uomini e Donne: ne vedrete delle belle!