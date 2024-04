Addio Sossio Aruta e Ursula Bennardo: le cause reali (e curiose)

Sossio Aruta continua a non farsene una ragione per come è finita la relazione con Ursula Bennardo, con la quale ha avuto una figlia, la piccola Bianca. Conosciutisi al Trono Over di Uomini e Donne, il calciatore e l’ex dama sembravano aver trovato un equilibrio perfetto nel privato, tanto da appunto da mettere su famiglia. Qualcosa, a inizio 2024, è andato storto. La love story è naufragata. Aruta, dopo essere stato in silenzio per qualche settimana, si è sfogato, accusando l’ex di non aver fatto di tutto per provare a mantenere unita la famiglia. La Bennardo ha replicato con toni netti, sostenendo che Sossio sia incline a fare del vittimismo stucchevole. Si arriva alla vigilia del 25 aprile. Aruta, tramite una serie di rivelazioni esternate tra le sue Stories Instagram, ha fornito altri dettagli a proposito della sua versione sulla rottura sentimentale.

Sossio Aruta smentisce di aver tradito e si definisce un uomo dai grandi valori

Tra le varie voci circolate sul crac d’amore, c’è stata anche quella di presunti tradimenti. “Mai tradito neanche con uno sguardo, il pensiero o un sms. Sono un uomo dai grandi valori e credo nell’amore eterno e nella famiglia unita. Ma purtroppo bisogna essere in due a crederci”, ha tenuto a rimarcare Sossio, evidenziano ancora una volta che la decisione di troncare il rapporto è dipesa da Ursula.

“Come fai adesso che i fratelli non si sentono con Bianca?“, gli ha poi domandato un fan (sia Aruta sia Bennardo hanno avuto figli da precedenti relazioni). Lapidaria la risposta dell’ex cavaliere di UeD: “Purtroppo è tutto così triste”. C’è da scommettere che la Bennardo starà di nuovo pensando che stia facendo vittimismo.

Qualcuno ha poi provato a sondare l’argomento di un eventuale ritorno di fiamma, domandando se l’arrabbiatura di Ursula sia tale da non lasciare spazio ad alcuna possibilità di ricucitura oppure no. “Ognuno elabora il fallimento a modo suo e trova la risposta negli atteggiamenti”, la chiosa del calciatore. Dunque no, all’orizzonte non c’è alcun ritorno di fiamma.

Le reali cause della separazione

Di recente inoltre l‘ex dama del programma di Maria De Filippi ha sussurrato che c’è qualcuno che l’ha voluta “spegnere”. Una frecciatina indirizzata all’ex? Per quest’ultimo assolutamente sì: “Certo era riferito a me”, ha tuonato Sossio, aggiungendo che ora ha un “solo pensiero”, cioè sua “figlia”. Bennardo stia pure “tranquilla, quel qualcuno non esiste più”, ha rimarcato, sottintendendo che ormai non fa più parte della vita di Ursula.

Infine, a chi gli ha chiesto le reali motivazioni della rottura, Aruta ha sostenuto che non c’è stato un episodio grave scatenante. “Cavolate, incomprensioni e fraintendimenti fino ad arrivare all’esasperazione”, la rivelazione curiosa del calciatore.