UeD, Sossio al veleno contro Ursula: “Mi ha negato una famiglia”

A inizio febbraio, Ursula Bennardo ha comunicato la rottura ufficiale con Sossio Aruta. Dopo 6 anni pieni di tira e molla, l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di chiudere definitivamente la storia con l’ex calciatore. Al contrario delle altre volte, infatti, ha escluso senza mezzi termini qualsiasi possibilità di riconciliazione, dichiarando di avere come priorità il benessere della loro figlia Bianca, di soli 4 anni. Da lì, sono iniziati una serie di botta e risposta abbastanza spiacevoli, dove in particolare Sossio ha incolpato l’ex compagna per la fine della loro relazione.

D’altro canto, l’ex cavaliere ha voluto smentire ogni voce di tradimento, negando categoricamente che Ursula gli fosse stata infedele, a differenza di quanto si mormorava nel mondo del web. Nonostante questa piccola mossa pacifica, Sossio sembra essere tornato all’attacco e ha di nuovo dato delle risposte al veleno riguardo la sua ex fidanzata e madre di sua figlia. Alcune ore fa, lo sportivo ha pubblicato in una storia Instagram un box domande, così da poter rispondere alle curiosità dei suoi seguaci. Ovviamente, la maggior parte di esse riguardavano il crac sentimentale tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Prima, Sossio ha dichiarato di essere stato illuso e preso in giro dall’ex dama: “I suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni dopo la rottura sono la prova. L’amore è un’altra cosa, ho provato a trasmetterlo per sei anni con affetto e dolcezza, senza esito”. Dopodiché, è tornato a parlare dei motivi dietro la loro separazione, dovuta principalmente alle troppe liti. Ma, secondo lui, se Ursula avesse riconosciuto di avere anche lei delle responsabilità, probabilmente sarebbero riusciti a risolvere i problemi e tornare insieme.

A chi gli ha fatto notare che la sua ex lo avrebbe velatamente definito come un ‘nemico‘, Aruta ha risposto: “Io sono stato il suo nemico, ovvio. Mi ha vissuto con questa idea, purtroppo sono esterrefatto, non ho parole”. Com’è noto, Sossio e Ursula hanno una bambina di 4 anni, di nome Bianca. Per l’ex cavaliere, non sta essendo facile poter vedere sua figlia, tanto da accusare l’ex compagna di ostacolare il rapporto con Bianca utilizzando parole molto forti:

Sono inca**ato nero che mi ha tolto la crescita quotidiana di mia figlia, che mi adora, per il nulla. Il rapporto civile non lo vuole lei, posso comunicare solo tramite sms, io ci ho provato in tutti i modi. Sono un uomo pieno di valori e vivo per la mia famiglia. Ma purtroppo non ho più una famiglia perché mi è stata negata per una follia pura. E mi manca da morire.

Insomma, la situazione tra Sossio e Ursula sembra essere ancora molto complicata. I due ex volti di Uomini e Donne non sono ancora riusciti a risolvere le loro incomprensioni ed eventuali rancori per la serenità della piccola Bianca. Bisognerà attendere per capire come risponderà Ursula a queste accuse e, soprattutto, per vedere come si evolverà la situazione familiare.