Sossio e Ursula, montano voci di corna di lei. Aruta: “Ora parlo io”

Ursula Bennardo ha tradito Sossio Aruta? Sarebbero le corna il motivo dell’addio consumatosi nelle scorse settimane tra i due ex volti di Uomini e Donne? La voce ha iniziato a circolare nelle ultime ore. E non a caso. A rinfocolarla, più o meno inconsapevolmente, è stato un messaggio recente dello stesso Aruta, il quale, ritraendosi sui social assieme alla figlia Bianca, avuta proprio con l’ex compagna, ha chiosato: “Io e te non ci tradiremo mai”. Naturalmente molti hanno creduto che dietro alla frase ci fosse un messaggio sotteso indirizzato a Ursula. Inoltre l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che sostiene che l’ex coppia del Trono Over sarebbe scoppiata appunto per dei tradimenti. Quindi? Sossio è stato tradito oppure no?

Aruta, dopo aver letto le indiscrezioni relative alle presunte corna di Ursula, ha deciso di chiarire, raccontando come sono andate le cose. L’ex cavaliere ha sì detto di ritenersi un uomo tradito, ma non in senso fisico. Insomma, la Bennardo non è andata a letto con nessuno mentre stava con lui:

“Voglio smentire categoricamente questo tradimento da parte di Ursula che ha causato la rottura della nostra separazione, è da questa mattina che leggo sui social che questa è stata la motivazione. Sono notizie fake, non c’è stato nessun tradimento, tutto nasce da una frase che ho scritto su una foto postata con mia figlia “io e te non ci tradiremo mai”. Intendevo che abbiamo fatto un patto d’amore eterno noi tre e che qualcuno purtroppo non ha rispettato. Questo io lo intendo come tradimento, non quello fisico”.

Secondo Sossio qualcuno ha deliberatamente voluto fraintendere, partorendo l’ipotesi delle corna. Ora, va bene tutto, ma che Aruta, che è un ‘creatore di gossip seriale’, si metta a prendersela con chi alimenta voci che lui stesso contribuisce a nutrire (consapevolmente o no? Chissà…), è un qualcosa che suona in modo un poco stonato. Ma Tant’è!

“Io e la mia ex siamo stati innamorati l’uno per l’altro, fedeli per sei anni, quindi tutte st*onzate, tutte notizie fake, smentisco categoricamente, non c’è stato nessun tradimento”, ha concluso Sossio. Amen!

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: volano gli stracci

Tra Ursula e Sossio la storia sentimentale è durata sei anni. Il naufragio d’amore è avvenuto circa a inizio anno. La rottura è poi stata ufficializzata dai diretti interessati ai primi di febbraio. La relazione, sbocciata negli studi di UeD, non è terminata all’acqua di rose. Sossio ha accusato l’ex fidanzata di essere stata poco sensibile nei suoi confronti, lei ha risposto in modo piccato, lasciando intendere che ritiene l’ex compagno abbia “manie da vittimista patologico”. Insomma, c’è stato uno scambio di cortesie. A decidere di mettere fine alla love story è stata l’ex dama del parterre del Trono Over. Aruta non l’ha presa benissimo.