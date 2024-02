Sossio e Ursula, nuove forti accuse: finisce malissimo, scena triste

The end, la love story tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è finita qualche settimana fa. Nella giornata di venerdì 16 febbraio, dopo un lungo silenzio, il calciatore ha parlato per la prima volta della conclusione della relazione, attaccando l’ex compagna (con la quale ha avuto la figlia Bianca 4 anni fa) e addossandole le colpe della rottura. A distanza di qualche ora Aruta è tornato a lanciare bordate. Ursula, che ha festeggiato il compleanno di un’amica, ha postato su Instagram la torta dell’evento su cui si è letta la scritta “il meglio deve ancora venire, da oggi niente limiti, solo orizzonti”. Sossio, nel vedere tale scatto, ha perso le staffe e ha tuonato contro l’ex dama. Innanzitutto ha ri-postato la Stories della torta e poi ha digitato parole infuocate, tirando di mezzo la figlia.

“Il peggio per me e mia figlia è invece appena iniziato. L’insensibilità non ha limiti”. Così il calciatore nell’accusare l’ex compagna e madre di sua figlia di avere atteggiamenti non di buon senso nei suoi confronti. Ursula non è stata in silenzio ed ha prontamente contrattaccato, preferendo però non menzionare esplicitamente Aruta, anche se è a lui che si è riferita chiaramente. “Come si fa con persone che soffrono di manie di persecuzione e vittimismo patologico? Mah!”, ha chiosato la donna. La relazione non poteva finire in modo peggiore.

Da sottolineare inoltre come, al di là dei torti e delle ragioni che possano esserci da una parte o dall’altra, la situazione sia alquanto triste. Vedere due persone adulte over 40 e over 50 accusarsi sui social come due ragazzini è un qualcosa di molto deludente. Alzare privatamente il telefono per chiarirsi oppure per litigare allo sfinimento, ma senza prendersi a pesci in faccia sulla pubblica piazza social, non è più concesso? A quanto pare per qualcuno no. Tutto deve essere spifferato ai quattro venti. Il risultato è uno spettacolo dato in pasto a chiunque e da dimenticare, infarcito di veleni e colpi bassi.

Una cosa sembra più che certa. Quello che aveva detto la Bennardo nel comunicare la fine della relazione sentimentale è assolutamente corrispondente al vero. “Stavolta non ci sarà spazio per una riconciliazione“, aveva sottolineato l’ex dama di UeD. Esatto, margini per ricucire pare proprio che non ce ne siano. Sono volati troppi stracci.