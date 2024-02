Sossio Aruta scarica le colpe su Ursula: “Rottura, vi spiego i motivi”

Sossio Aruta rompe il silenzio sulla fine della relazione con Ursula Bennardo. L’ex dama di Uomini e Donne (proprio nel programma di Maria De Filippi i due si erano conosciuti nel 2019 iniziando a frequentarsi poi privatamente) ha annunciato a inizio febbraio la separazione dal calciatore, sottolineando che dopo una lunga crisi il rapporto era naufragato “senza possibilità di riconciliazione”. Aruta non ha detto nulla per circa due settimane. Nelle scorse ore ha invece deciso di dare la sua versione dei fatti attraverso una Story Instagram in cui, in modo tutt’altro che velato, ha scaricato sull’ex compagna le responsabilità del crac sentimentale.

L’ex cavaliere di UeD ha esordito affermando che sta affrontando un “momento tristissimo” della sua vita e che mai avrebbe voluto che si consumasse “questo distacco”, vale a dire la separazione da Ursula. E ancora: “E mai mi sarei allontanato da mia figlia. Ero e sono per la famiglia e per l’amore eterno”. Si ricorda che l’ex coppia quattro anni fa ha festeggiato la nascita di Bianca. Sossio ha inoltre spiegato le cause che hanno portato la love story su un binario morto. Il fattore destabilizzante è stata “l’incompatibilità caratteriale”. Dall’altro lato Aruta ha tenuto a precisare che “fedeltà e amore” non sono “mai state in discussione”. Insomma, l’addio non è imputabile in alcun modo a dei tradimenti.

Quindi ha aggiunto che fino ad ora è rimasto in silenzio perché troppo addolorato e sofferente per l’epilogo della vicenda sentimentale. “Un ennesimo fallimento evitabile”, ha chiosato, di fatto scaricando sulla Bennardo la rottura. Inoltre ha dichiarato che “sbagliare è umano, litigare e mancarsi di rispetto può capitare, ma saper chiedere scusa e perdonarsi a vicenda e fare pace è sinonimo di amore”. “Questione caratteriale e tutto finisce. Tutto è così triste, e mia figlia non lo merita. Questa la mia risposta ai tantissimi Sms “Perché?“, ha concluso Sossio.

Evidente il disappunto del calciatore nei confronti della Bennardo. Tra le righe si legge facilmente che se fosse stato per lui la relazione sarebbe potuta proseguire. Non per Ursula che, a quanto sembra, ha deciso di mettere la parola fine sul legame, optando per prendere una strada differente da quella dell’ex cavaliere di UeD.

Il percorso di Ursula e Sossio: da Uomini e Donne all’addio

Sossio e Ursula si sono incontrati e innamorati nello studio di Uomini e Donne, dal quale sono usciti uniti nel 2019. Un amore travolgente. Dopo aver avviato la convivenza, l’ex dama è rimasta incinta ed ha accolto la piccola Bianca. Durante la relazione non sono mancati momenti di crisi, come ad esempio quando parteciparono a Temptation Island e Aruta si avvicinò pericolosamente a una ragazza single. I periodi neri sono però sempre stati superati brillantemente prima dell’ultima crisi profonda dalla quale la coppia non è più riuscita a riemergere.