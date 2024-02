UeD: è finita tra Sossio e Ursula, l’annuncio definitivo

I sospetti hanno trovato conferma: la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è finita. Dopo 5 anni di alti e bassi e un lungo periodo di crisi, la coppia non è riuscita a trovare un punto di inc0ntro ed è stata proprio l’ex dama ad annunciare la rottura.

I due si sono conosciuti a Uomini e donne, poi hanno partecipato a Temptation Island Vip e poco dopo sono diventati genitori della piccola Bianca. Durante questi anni sono stati molti i periodi di crisi, ma a febbraio lei aveva raccontato di un momento difficile appena superato. Infatti, ultimamente, non sembravano esserci problemi. Poi è iniziato qualche sospetto poiché la coppia, sui social, non si mostrava più insieme. Oggi l’annuncio di Ursula.

“Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba così preferisco scrivere…È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento delicato, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità!“

Queste parole hanno sorpreso i fan della coppia che non pensavano che il periodo di crisi potesse portare davvero ad una rottura. Infatti, in molti hanno ipotizzato che fosse un altro momento no, ma risolvibile. Invece questa volta i due sembrano essere giunti ad un punto di non ritorno. Da parte dell’ex calciatore nessuna risposta, dopo l’annuncio della Bennardo.

L’ultimo periodo di crisi

A febbraio dell’anno scorso la coppia aveva rivelato di aver passato un periodo davvero difficile. Lei aveva raccontato di averlo buttato fuori di casa poiché non riusciva più ad andare oltre alcune sue mancanze. Le festività, infatti, le avevano passate da separati. Poi, qualche mese dopo, Sossio le ha dimostrato di essere cambiato e di volersi impegnare per il bene della coppia, così è tornato a casa.

Durante il resto dell’anno, lui e Ursula sono apparsi felici sui social, fino ai primi di gennaio, poi non hanno messo più foto insieme e in molti hanno iniziato a a sospettare che qualcosa fosse successo. Ed infatti oggi è arrivato l’annuncio sulla rottura.

La storia d’amore tra i due

La coppia si è conosciuta ed innamorata a Uomini e donne nel 2018. Successivamente ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip e, tra alti e bassi, è riuscita comunque a restare insieme. Dopo è nata Bianca e quando la piccola aveva pochi mesi lui è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, classificandosi terzo.