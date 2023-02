Ursula: “Sossio via di casa, cosa è successo tra di noi”

Nuova crisi tra Sossio e Ursula di Uomini e Donne. Se n’è parlato molto negli ultimi mesi: ora a confermarla è stata la Bennardo sulle pagine del settimanale Mio. L’ex Dama della corte di Maria De Filippi ha spiegato che lei e il compagno, dal quale tre anni fa ha avuto la figlia Bianca, hanno concluso il 2022 da separati. Aruta ha vissuto in un’altra casa per oltre due mesi.

Ursula Bennardo ha spiegato:

“Per me non c’era più nulla da fare né da recuperare. Invece, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima…Per cui siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima. Vedo un Sossio diverso: forse ha capito che non sorvolerò più su tante cose per il bene della bambina e di ciò che abbiamo creato. O stiamo bene noi e andiamo d’accordo, o mollo senza più farmi problemi. Ho provato cento volte, sarà l’ultima lo giuro!”

L’ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip ha confessato che Sossio Aruta ha agito come sempre istintivamente, con frecciatine e allusioni sui social network che hanno scatenato il chiacchiericcio. Ma Ursula Bennardo l’ha invitato a fermarsi e a tutelare la loro privacy.

Sossio e Ursula oggi sono tornati insieme

L’amica di Valeria Marini ha inoltre confidato che Sossio non sa molto gestire la piccola Bianca e che chiede costantemente il suo aiuto. Come compagno, invece, oggi Ursula preferisce elargire un bel 7 ad Aruta anche se spera arrivi a dieci. Perché, come ribadito dalla Bennardo, “lui mi ama tanto, lo so. Deve solo smussare un po’ il carattere”. E il matrimonio? Al momento non è nei progetti immediati della coppia. Sia Sossio sia Ursula hanno dei divorzi alle spalle.

Ursula Bennardo ha in più rivelato che a causa di questo rapporto altalenante con Sossio Aruta si è un po’ persa, ha smarrito il suo equilibrio personale che per fortuna oggi è riuscito a ritrovare.

“Sono riuscita a ritrovare me stessa e la mia solarità che, da oggi in poi, a prescindere da tutto e da tutti, sarà mia a tutti i costi, con o senza Sossio!”

Ursula Bennardo all’Isola dei Famosi 2023?

Di recente si è parlato di un probabile coinvolgimento di Ursula Bennardo nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza ad aprile su Canale 5 e per la terza volta consecutiva condotta da Ilary Blasi. La diretta interessata ha svelato a Mio di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte della produzione del reality show Mediaset.

Dato che ha quattro figli per Ursula sarebbe impossibile sbarcare in Honduras. Al contrario vedrebbe bene Sossio Aruta nelle vesti di naufrago. In realtà il calciatore si è più volte candidato al ruolo ma non è mai stato preso in considerazione. Questa volta sarà diverso?