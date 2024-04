Raffaella Scuotto, foto rimosse dai social: “Siamo nel medioevo”

Raffaella Scuotto è nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per essere stata la scelta del tronista Brando Ephrikian. Recentemente è stata costretta a cancellare alcune foto che aveva pubblicato su Instagram. Parlando con una sua follower ha spiegato meglio le motivazioni dietro la loro rimozione.

Negli ultimi giorni Raffaella Scuotto aveva pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcune foto che la ritraevano di schiena. Gli scatti, tuttavia, erano magicamente scomparsi da un giorno all’altro, portando i suoi follower a domandarsi che fine avessero fatto. Parlando con un’utente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato meglio le motivazioni dietro la loro improvvisa rimozione. Non è stata una scelta voluta, ma si è vista costretta a farlo in seguito ad alcune segnalazioni fatte al social network da parte di diversi utenti.

Raffaella ha risposto ad un messaggio privato ricevuto da parte di una sua follower che le ha mostrato comprensione e solidarietà, invitandola a non dare credito ad alcune persone e a segnalare eventuali comportamenti scorretti nei suoi confronti. Parlando con la fan Scuotto ha rivelato tutto il proprio disappunto per quanto accaduto.

Qui di seguito le sue parole in merito alla questione delle foto:

Ho dovuto eliminarle perché ero in shadowban dal 10 aprile a causa delle segnalazioni che in realtà non condivido, perché le foto non avevano nulla in mostra se non la schiena. Ma va bene così, siamo ancora nel Medioevo e ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra! Quello che non capirò e condividerò mai, però, sono coloro (nel mio caso soprattutto donne adulte) che sotto ogni mia foto, qualsiasi sia il contenuto, si divertono ad offendere una ragazza di ventisei anni con una leggerezza imbarazzante.

Stando alle sue parole, quindi, Raffaella avrebbe ricevuto anche diversi commenti negativi da parte di alcuni hater, perlopiù donne ed anche di una certa età.

La scelta di Brando

Raffaella Scuotto è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne giovani. E’ stata in particolare una delle corteggiatrici del tronista Brando Ephrikian. Il ragazzo era indeciso tra lei e la rivale Beatriz D’Orsi, ma la sua scelta è ricaduta infine su Raffaella. In merito Brando ha affermato di aver fatto “una scelta di cuore” ed i due si sono baciati subito dopo nel corso della puntata. Beatriz, dall’altra parte, è rimasta visibilmente delusa dalla decisione di Brando ed è scoppiata in lacrime. Anche il padre di Ephrikian si è pronunciato positivamente in merito alla scelta del figlio, augurando alla neo coppia tutto il meglio per il loro futuro.