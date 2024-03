UeD, Brando sceglie e papà commenta: sul web scatta la polemica

Nella registrazione della puntata di ieri di Uomini e donne uno dei protagonisti, il tronista Brando Ephrikian, ha fatto la sua scelta tra le due corteggiatrici Raffaella e Beatriz. Secondo le anticipazioni, questa sarebbe ricaduta sulla prima delle ragazze. Subito dopo è arrivato il commento del padre del giovane, il quale ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram privato in reazione alla decisione del figlio. L’uomo, di nome Gianluca, sembrerebbe averla presa bene, tanto da essersi congratulato con la neo coppia augurandole il meglio. Fin qui, quindi, nulla di strano. Peccato che il suo post abbia scatenato qualche polemica da parte del web. Cos’è successo nello specifico?

Le prime anticipazioni in merito alla scelta di Brando a Uomini e Donne, sono arrivate dall’esperto di gossip ed in particolar modo del programma condotto da Maria De Filippi Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto raccontato la scelta di Brando sarebbe stata molto complicata. Non ne poteva più, infatti, della rivalità nata tra le due corteggiatrici. Nella puntata andata in onda ieri su Canale 5, difatti, si è visto il tronista sbraitare esasperato in quanto le ragazze continuavano ad attaccarlo senza permettergli di parlare. Il verdetto, tuttavia, sarebbe arrivato: la sua scelta è ricaduta su Raffaella. I due si sarebbero scambiati un bacio e, secondo quanto sostenuto da Pugnaloni, la sua decisione avrebbe spinto Beatriz alle lacrime. Tutti in studio, tra cui opinionisti, autori del programma ed altri corteggiatori, si aspettavano difatti che la scelta ricadesse su di lei.

La polemica sul web

Nonostante i più tifassero per Raffaella, immediatamente è nata una polemica tra i telespettatori che speravano che Brando uscisse con Beatriz. Non è tuttavia finita qui. A non andare troppo giù al web è stata anche la storia pubblicata dal padre dei Ephrikian, il quale si è congratulato con il figlio taggando sia lui che Raffaella ed augurandogli il meglio.

Questa la storia condivisa da Gianluca su Instagram:

I fan del programma si sono lamentati soprattutto del fatto che l’uomo avrebbe dovuto aspettare la messa in onda della puntata in cui si vedeva la scelta del figlio. Così facendo, difatti, ha involontariamente spoilerato tutto agli spettatori (anche se ci sono le anticipazioni a riguardo). Secondo il regolamento del programma, almeno per quanto riguarda foto e video dei diretti interessati, bisogna attendere che la puntata venga trasmessa.