Uomini e Donne anticipazioni: Brando ha scelto! Ecco chi, dettagli

Dopo mesi di attesa, Brando Ephrikian ha finalmente fatto la sua scelta! Oggi, 12 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, in cui il tronista ha rivelato con chi tra la sue corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, ha deciso di uscire fuori dal programma. Si tratta di una scelta sudata, dato che da tempo le due ragazze chiedevano una presa di posizione da parte di Brando. Non solo, la scorsa settimana, il tronista aveva annunciato la scelta, per poi ritrattare all’ultimo minuto proprio nel mezzo della registrazione. Questa volta, però, non ci sono state più scuse.

Lorenzo Pugnaloni ha riportato le prime anticipazioni della puntata sul suo profilo Instagram rivelando che Brando ha scelto Raffaella Scuotto, ricevendo un sì come risposta da parte della corteggiatrice. Per ora, il blogger non ha fornito ulteriori dettagli. Tuttavia, su Twitter sono uscite alcuni dettagli sulla scelta da parte di alcuni utenti presenti alla registrazione. Stando quanto rivelato da queste fonti, Brando avrebbe concluso il discorso della sua scelta, dicendo a Raffaella di aver fatto una scelta di cuore e non di testa. Alla fine, poi, si sono scambiati moltissimi baci.

Brando ha scelto Raffaella: la reazione di Beatriz

A quanto pare, poi, la scelta ha lasciato tutti di stucco. Difatti, tutti i presenti in studio, compresa Maria De Filippi credevano che avrebbe scelto Beatriz D’Orsi. Ma, come ha reagito quest’ultima alla notizia? Beatriz è scoppiata a piangere, esternando la sua delusione. Tuttavia, sembra che non si sia arrabbiata, anzi. La corteggiatrice ha speso parole d’affetto per Brando, dicendogli che per la prima volta si è sentita capita. Queste le informazioni diffuse su Twitter, che sono ancora da prendere con le pinze.

I social hanno subito reagito in maniera entusiasta alla notizia, dato che sono in tantissimi a tifare per Raffaella. D’altro canto, però, anche Beatriz ha molti sostenitori e c’è già chi chiede di vederla presto seduta sul trono. La corteggiatrice potrebbe diventare la nuova tronista? Non resta che attendere per scoprirlo.