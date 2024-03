UeD anticipazioni: la scelta di Brando, clamoroso colpo di scena

Poco fa, si è conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate ieri, 6 marzo, quest’oggi il tronista Brando Ephrikian avrebbe dovuto fare finalmente la sua scelta tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. Una scelta “obbligata”, dovuta al fatto che le due corteggiatrici, ormai prive di pazienza, avevano deciso di non presentarsi in studio. Per questo, Brando aveva finalmente annunciato la tanto attesa scelta, con la speranza che entrambe le ragazze sarebbero tornate per lui. Dunque, cos’è successo alla fine nella puntata registrata oggi, giovedì 7 marzo?

Uomini e Donne: la non scelta di Brando

Come al solito, Lorenzo Pugnaloni ha dato le prime anticipazioni sul suo profilo Instagram. Inizialmente, Pugnaloni ha dato un assaggio ai suoi seguaci, rivelando che era successo qualcosa di clamoroso. Successivamente, ha infatti svelato che, neanche questa volta, Brando ha fatto la sua scelta. Stando a quanto rivelato dal blogger, sia Beatriz che Raffaella si sono presentate in puntate. In studio, sono entrate le poltrone rosse e sono avvenute tutte le tipiche fasi delle scelte di Uomini e Donne.

Prima, sono stati mostrati i “best moments” con entrambe le ragazze, che sono state poi fatte uscire dallo studio. Proprio in quel momento, però, c’è stato un colpo di scena: il tronista ha cambiato improvvisamente idea, dichiarando di non voler più fare la sua scelta poiché non si sentirebbe ancora sicuro. Per ora, non sono stati ancora dati altri dettagli riguardo cos’è successo nel resto della registrazione. Dunque, non si sa quale sia stata la reazione di Maria De Filippi, degli opinionisti e soprattutto delle due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. È chiaro che, dato che le ragazze erano già incerte sul ritornare o meno in trasmissione, resta da vedere come reagiranno di fronte a quest’ulteriore indecisione.

Nel frattempo, l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, ha fatto un’inaspettata rivelazione. Sembra che Brando avesse raggiunto un accordo in precedenza con Beatriz, ma sono stati scoperti. Per questa ragione, continuerebbe a procrastinare la scelta. Naturalmente, bisogna ribadire che si tratta solo d’indiscrezioni senza nessuna conferma. Ad ogni modo, i telespettatori avranno modo di vedere la “non scelta” di Brando nelle prossime settimane.