UeD anticipazioni, “clamoroso:” Brando solo, l’annuncio sulla scelta

Nuova registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni segnalano che Brando ha annunciato quando farà la scelta. Il tronista si è dato una mossa in quanto sia Beatriz che Raffaella hanno deciso di non presentarsi oggi. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le due corteggiatrici non hanno preso parte alla registrazione del 6 marzo 2024, che andrà in onda nei prossimi giorni.

Una scelta importante quella presa da Beatriz e Raffaella, che nella puntata andata in onda oggi si sono mostrate deluse da Brando. Hanno perso completamente la pazienza nella registrazione precedente a questa, quando hanno lasciato lo studio profondamente arrabbiate. Oggi il tronista si è ritrovato solo, senza di loro, e ha annunciato che nella registrazione di domani 7 marzo 2024 finalmente sceglierà!

La scelta di Brando a Uomini e Donne andrà in onda nelle prossime settimane. Le anticipazioni rivelano che Beatriz e Raffaella verranno contattate per prendere parte alla registrazione di domani. Può accadere di tutto, visto che le due corteggiatrici sono davvero arrabbiata e ora sulla stessa strada.

Infatti, nessuna delle due oggi è riuscita a partecipare alla registrazione. Lorenzo Pugnaloni, che ha svelato le anticipazioni, ha segnato che quanto accaduto è “clamoroso”, visto che Brando è rimasto solo e ora si ritrova a dover prendere la scelta. Da una delle due corteggiatrici, inoltre, potrebbero anche arrivare un bel ‘no’, vista la situazione.

Brando non si è fatto troppi problemi di fronte all’assenza delle due corteggiatrice, sebbene sia rimasto stupito. Il tronista ha dichiarato di aver riflettuto in questi giorni ed è arrivato a capire di avere una scelta.

Nel frattempo, Ida Platano ha fatto recapitare un biglietto a Mario, il quale aveva lasciato il programma dopo aver assistito a un bacio in esterna tra lei e Pierpaolo, nella scorsa registrazione. Il corteggiatore è tornato oggi. Intanto, lei ha fatto due esterne, una con Pierpaolo e l’altra con Daniele.

Sul Trono Over esce fuori che per Ernesto Russo sono arrivate due dame pronte a conoscerlo, ma ha deciso di iniziare la conoscenza solo con una di loro.

Intanto, è stato presentato il nuovo tronista di UeD, Daniele. Quest’ultimo ha iniziato proprio oggi il suo percorso sul Trono nel programma di Maria De Filippi.