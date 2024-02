UeD anticipazioni: per Brando il disastro, primo bacio per Ida

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano importanti svolte nel Trono Classico. Mentre Raffaella ha deciso di andare via, stufa degli atteggiamenti di Brando, sempre più vicino a Beatriz. Intanto, è arrivato il primo bacio per Ida Platano. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nella registrazione del 27 febbraio, entrambi i troni hanno dato vita a momenti di tensione con un via vai tra studio e dietro le quinte.

Uomini e Donne anticipazioni: Brando lascia lo studio furioso

Le anticipazioni segnalano che Raffaella ha deciso di abbandonare lo studio. Ciò è accaduto quando Brando ha deciso di invitare Beatriz a ballare. Quest’ultima, però, non ha accettato l’invito. Una situazione disastrosa per il tronista, che stufo dal comportamento di entrambe le sue corteggiatrici ha anche lui lasciato lo studio. Brando non è più rientrato e non si sa cosa sia accaduto fuori.

Anche Beatriz ha abbandonato lo studio di Canale 5. Un vero e proprio disastro per il tronista, che dovrebbe scegliere. Tutto questo sta accadendo perché questo percorso è stato abbastanza lungo. Raffaella da tempo lamentava di sentirsi di troppo in quello studio poiché sembra proprio che Brando stia solo aspettando delle conferme da Beatriz.

Intanto, la D’Orsi non nasconde il suo malessere, tra le liti con Tina Cipollari e Brando. Ultimamente lei e il tronista hanno trovato un po’ di serenità. Ma nella registrazione di UeD di oggi Beatriz non ha accettato di ballare con il tronista. Probabilmente la corteggiatrice si sarà infastidita perché è stata portata in esterna solo Raffaella.

Anticipazioni UeD: Ida bacia Pierpaolo, Mario va via

Tensioni anche nel Trono di Ida Platano, che nella puntata andata in onda oggi ha riaccolto Mario. Ebbene nella registrazione, che andrà in onda nei prossimi giorni, il corteggiatore non ha reagito bene quando ha assistito a un’esterna. Ida ha baciato Pierpaolo quando sono usciti insieme. Non solo, lei gli ha anche regalato una foto che li ritrae insieme durante l’esterna in cui si è commossa.

Inoltre, hanno fatto una videochiamata con un amico di Ida. Quando ha visto il bacio, ecco che Mario ha lasciato lo studio. Non si sa se la Platano l’abbia seguito oppure no.

UeD registrazione 27/02, Trono Over: Enrico lascia il programma

Per quanto riguarda il Trono Over, ormai la conoscenza di Ernesto Russo e Barbara De Santi è giunta al termine. C’è stato un nuovo confronto oggi tra loro, ma non si è arrivati a un chiarimento. Le anticipazioni segnalano che, invece, Enrico ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Francesco ha chiuso la conoscenza con Sabrina e, intanto, per Mario del Trono Over sono scese quattro ragazze pronte a conoscerlo. Il giovane cavaliere ha scelto di iniziare una conoscenza solo con una di loro, Desire.