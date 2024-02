UeD anticipazioni, “registrazione epica”: triste finale e pesanti liti

Sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e le anticipazioni sono scoppiettanti. Tra liti pesanti, Tina Cipollari che ha sfilato con le dame e la triste rottura tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram questa è stata una registrazione epica. Sono volate anche parole grosse, in una lite accesa tra Aurora Tropea e Gianni Sperti. Intanto, anche per Ida e Brando ci sono state tensioni.

UeD anticipazioni: Ernesto chiude con Barbara, Aurora scivolone

Ernesto Russo ha deciso di chiudere con Barbara De Senti. La scorsa settimana già era apparso pronto a mettere fine alla loro conoscenza. Oggi c’è stata una nuova discussione in studio, in quanto la dama avrebbe chiamato la nipote di Ernesto al telefono. Questa per il cavaliere è stata come la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nel corso della registrazione, Barbara è corsa a prendere il suo cellulare per dimostrare che è stata la nipote di Russo a lasciarle il numero. Ernesto, però, non ne vuole a che sapere.

Si è seduta al centro studio Aurora Tropea, che ha litigato con Ida. La dama ha fatto una battuta contro la tronista dicendo che non è la tipa che si innamora “di quattro uomini”. Tra loro è iniziata una discussione ed è intervenuto anche Gianni Sperti. L’opinionista e Aurora hanno discusso “parecchio con parole abbastanza importanti”.

Dunque, pare ci sia stata una lite davvero molto forte. A un certo punto, Aurora si è tolta il maglione e ha mostrato una maglietta con una frase che ha fatto da frecciatina. Gianni Sperti è apparso sospettoso, in quanto ha fatto notare che la Tropea si aspettava di finire proprio oggi sotto accusa. A detta sua, il caos era tutto preparato da Aurora.

La dama ha chiuso la conoscenza con Franco, mentre Renata vorrebbe riprovare a conoscere quest’ultimo.

Uomini e Donne anticipazioni: tensioni per Ida, Brando in alto male

Ida Platano ha portato in esterna Daniele, con cui ha trascorso una bel pomeriggio, spensierata. Con Mario, che è appena tornato alla sua corte, ha discusso. Alla fine si sono abbracciati, anche se lei ha ribadito di essere frenata e di voler andarci piano. In studio oggi hanno nuovamente discusso. Per Ida è arrivata poi la sorpresa di Pierpaolo, che le ha fatto un regalo di compleanno: una torta con dei palloncini.

Durante le discussioni con Mario, però, le tensioni sono state alle stelle, tanto che Ida si stava alzando per andare via. Ci ha pensato il corteggiatore a farla risedere. Tina Cipollari si è scagliata più volte contro Mario e poi anche Beatriz.

Brando è uscito con Raffaella, ma è andata male. Lei ha ribadito di essere stanca di dargli dimostrazioni e vederlo correre da Beatriz a sorprenderla. Raffaella oggi si sente presa in giro e si è detta convinta del fatto che Brando stia solo aspettando delle conferme da Beatriz per sceglierla. Questo è il pensiero che un po’ tutti si sono fatti.

Raffaella ha poi annunciato che il suo, se fosse la scelta, potrebbe essere un no, in quanto oggi è stanca. Invece, l’esterna di Brando e Beatriz è andata bene. A un certo punto, durante la registrazione di Uomini e Donne Beatriz si è alzata ed è tornata a sedere tra le sedute delle corteggiatrici. Questo perché è iniziata una lite tra Raffaella e Brando.

Durante i balli, quando è andata a prendere le patitine per sé Beatriz le ha prese anche a Raffaella. Entrambe hanno ballato con dei cavalieri. Per quanto riguarda la scelta, il tronista ha detto che vorrebbe essere sicuro ed è per questo che sta passando così tanto tempo.

UeD anticipazioni: le dame sfilano e anche Tina Cipollari

Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, c’è stato spazio per la sfilata a tema: “Ti stupisco con effetti speciali”. Un momento simpatico, come sempre, con Tina che ha attaccato un cavaliere perché pare desse sempre gli stessi voti. Maria De Filippi alla fine ha annunciato che la Cipollari avrebbe sfilato. Ebbene le anticipazioni rivelano che anche Tina ha sfilato.

Maura è uscita con Diego e Gianluca. Quest’ultimo non si aspettava di avere a fianco un altro cavaliere. Tra loro i due non corre buon sangue, in quanto Gianluca crede che Diego si sia comportato in modo scorretto.