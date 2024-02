UeD, Brando come Nicotera: Maria spiffera la verità (senza volerlo)

Cosa sta aspettando Brando a Uomini e Donne? Un cambiamento di Beatriz D’Orsi, almeno questo è quello che si percepisce. Il tronista continua a concentrarsi su di lei, mentre Raffaella Scuotto tenta di ritagliarsi il suo posto in questo Trono. Purtroppo per lei sembra che il lieto fine non la vedrà protagonista. Pare di tornare indietro nel tempo a quando Federico Nicotera faticava ad arrivare alla sua scelta.

Alla fine l’ex tronista ha scelto Carola Carpanelli, come avrebbero scommesso in molti. L’ha fatto dopo tanti alti e bassi, litigi e incomprensioni. Voleva conferme da Carola e quando ha capito di averle l’ha scelta. Brando starebbe facendo lo stesso percorso, concentrandosi molto su Beatriz. Ma la corteggiatrice, in realtà, non rappresenta il tipo di ragazza che io tronista desidera davvero. Ci sono troppi atteggiamenti che non riesce a digerire.

“Non sopporto più questi cambi d’umore”, afferma Brando oggi a Uomini e Donne sconsolato. Il tronista ha paura a scegliere perché probabilmente è molto preso da Beatriz, ma il carattere non corrisponde esattamente a ciò che lui cerca. I continui sbalzi d’umore della corteggiatrice spaventano Brando, il quale è un tipo tranquillo e pacato. Al contrario, Beatriz scatta da un momento all’altro ed è una ragazza impulsiva.

Nessuno dei due è sbagliato, chiaro. Ognuno ha il suo carattere e bisognerebbe capire se i loro possano coincidere. E Brando sta attendendo a fare la sua scelta proprio per capire questo. Raffaella dovrebbe averlo compreso dentro di lei, tanto che oggi fa notare senza neppure essere calcolata che questo è il suo ruolo nel programma. A dare conferma di tutto questo ci pensa involontariamente Maria De Filippi.

La conduttrice non si espone mai su Raffaella e oggi parla direttamente a Beatriz, come se Brando fosse lì ad aspettare solo una svolta con lei: “Non vuole mettere le cose in ordine, ma solo stare bene, con te”. Quel “con te” parla abbastanza chiaro e probabilmente Maria in modo involontario ha palesato le vere intenzioni di Brando. Come già detto, il tutto ricorda i tentativi di Federico Nicotera di trovare in Carola ciò che desiderava.

Tina Cipollari non ci sta e continua a schierarsi contro Beatriz. Maria crede, però, che in questo modo l’opinionista non aiuti in questo modo il tronista. De Filippi nuovamente spiattella la realtà dei fatti:

“Per arrivare a una scelta lui deve capire delle cose. Tra le cose che deve capire, Raffaella non è contro di te, è Beatriz. Ma se tu ogni volta la provochi come fa?”

Chiaramente questi discorsi della conduttrice generano una reazione di Raffaella, la quale continua a chiedere perché dovrebbe aspettare lì mentre lui cerca di capire Beatriz per fare la scelta. Maria tenta di rassicurarla, facendole presente che in realtà lei a Brando piace. A detta della conduttrice, Raffaella dovrebbe aspettare perché nel caso in cui il tronista la dovesse scegliere sarà perché lo vuole davvero visto l’interesse che nutre per Beatriz.

La puntata di oggi si conclude in modo abbastanza simpatico. Maria De Filippi propone a Gianni Sperti di realizzare un balletto al centro studio sulle note di Sinceramente, il brano che Annalisa ha portato al Festival di Sanremo 2024. Come richiesto dalla conduttrice, Brando e le sue corteggiatrice seguono i passi realizzando così una scenetta molto carina, con alcuni Over che si uniscono ai quattro ballando come Gianni. “Concludiamo questo Trono in modo sereno”, dichiara Maria quando propone di mettere su questo momento.

Intanto, le anticipazioni della registrazione svolta ieri segnalano che Brando ha intenzione di fare ancora qualche altra esterna prima di scegliere. Non solo, il tronista ha ammesso che la sua preferenza sta crescendo in questi giorni.