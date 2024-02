UeD anticipazioni: svolta Ida-Mario, un’eliminazione, news Brando

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne annunciano importanti svolte nei percorsi dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nella registrazione del 19 febbraio 2024, Ida Platano e Mario si sono ritrovati. Una svolta che non poi così inaspettata. Infatti, molti avrebbero scommesso nel ritorno del corteggiatore. Intanto, però, avvengono altri cambiamenti nella corte di Ida.

Infatti, la tronista nella registrazione di oggi ha deciso di eliminare Sergio. Quest’ultimo è stato d’accordo con Ida in questa scelta, visto che aveva rivelato di voler lasciare il programma. Inoltre, per la Platano sono scesi due nuovi corteggiatori, Daniele e Marco, con cui è uscita in esterna. Tornando a Mario, aveva già chiesto di tornare e Ida aveva anticipato che ci avrebbe pensato. Per il giorno di San Valentino, il corteggiatore ha deciso di prepararle una sorpresa.

Oggi le ha fatto arrivare un peluche con palloncini a forma di cuore. Le anticipazioni di UeD segnalano che Ida è apparsa felice di fronte a questo gesto, ma inizialmente ha scelto di non ballare con lui. Alla fine è stato Mario a prendere l’iniziativa e a portarla al centro studio per un ballo. In studio, Ida ci ha tenuto a precisare di aver deciso di riprendere la loro frequentazione perché non si sono mai conosciuti per bene.

Detto ciò, la tronista ha assicurato che non dimentica quanto accaduto finora, parlando delle varie segnalazioni. Nonostante tutto, il suo scopo resta quello di ricominciare da capo con Mario. D’altronde più volte Ida ha dimostrato il forte interesse nei confronti del corteggiatore, con cui però ultimamente c’erano solo litigi e incomprensioni.

Uomini e Donne anticipazioni: Brando tentenna ancora

Per quanto riguarda Brando, ancora nessuna scelta. Ha portato in esterna sia Beatriz che Raffaella e alla prima ha fatto una sorpresa a Milano. L’uscita è stata molto bella, al punto che Raffaella dietro le quinte, osservando il tutto, non ha trattenuto le lacrime. Per questo, non voleva neppure entrare in studio.

Raffaella ha ammesso di sentire molto la mancanza di Brando quando non sono insieme e che prova per lui un sentimento forte. Ci si chiede a questo punto quando sceglierà il tronista. Brando ha affermato di non voler fare ancora le ultime esterne prima di scegliere, in quanto la preferenza verso una delle due sta aumentando. Inoltre, non sono mancati battibecchi tra Tina Cipollari e Beatriz.

Anticipazioni UeD: Gemma non cede, Ernesto e Barbara primi attriti

Gemma Galgani ha chiuso con Giancarlo, com’è stato possibile capire nella puntata andata in onda oggi. Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, la dama torinese è rimasta ferma nella sua posizione. Lui ha tentato di avere con lei un chiarimento, convinto di non essersi spiegato bene. Gemma, però, non ha ceduto.

Va avanti la conoscenza tra Ernesto Russo e Barbara De Santi. Quest’ultima, però, non accetta il fatto che lui esca con altri. Il cavaliere sembra non avere intenzione di darle l’esclusiva, tanto che ha dichiarato di voler mantenere questa linea. In sostanza, Ernesto vuole viversi il tutto in modo completo, senza sentirsi oppresso. Durante i balli, ha cercato più volte di chiarire con Barbara.

Mario del Trono Over è uscito con due dame e per lui ne sono scese altre sei. Nessuna di loro, però, l’ha colpito. Si è poi accesa una discussione tra Tiziana, che è uscita con Angelo, e Tina. Quest’ultima ritiene che la dama sia alla ricerca di un uomo benestante.

Cristina Tenuta è uscita, invece, con Gianluca, ma anche questa conoscenza è stata troncata. Per lei è arrivato un ragazzo calabrese per conoscerla e l’ha rifiutato. Tina le ha lanciato qualche frecciata legata all’ospitata di Roberta Di Padua a Verissimo con Alessandro Vicinanza. Alla fine Gianluca ha discusso con Maura, la dama che sta conoscendo, e pare che la Cipollari, stufa, sia andata via dallo studio, come fa solitamente.