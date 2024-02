UeD, studio in fiamme per Gemma: Maria sagace, Over inchiodato

Gemma Galgani a Uomini e Donne è nuovamente protagonista delle puntate, tra gli applausi dei telespettatori, felici di ritrovare in studio i suoi colpi di scena. Anche questa nuova conoscenza della dama torinese, però, giunge al capolinea. Maria De Filippi manda in onda l’esterna che ha trascorso con Giancarlo. Un’uscita davvero terribile per Gemma, che si è ritrovata ad affrontare solo accuse e attacchi alquanto inutili da parte del cavaliere.

Stranamente l’uomo si è detto sconvolto dal fatto che Tina aveva detto in puntata che la Galgani ha avuto tantissime conoscenze. Le classiche battute della Cipollari, che tutti ormai conoscono. La dama torinese, durante questa esterna, non ha trattenuto le lacrime per le parole da lui usate.

“Non ce la faccio più, è insopportabile”, questo ciò che lui alla fine ha affermato prima di andare via. Oggi in studio Tina Cipollari si scaglia contro Giancarlo, trovando che le sue accuse siano solo frutto di una scusa perché in realtà non gli piace la dama. Inoltre, l’opinionista tuona e difende Gemma, facendo notare che il cavaliere è stato davvero poco carino andando via dall’esterna mandandola a quel paese.

“Sei stato un cafone! Mi è dispiaciuto che tu Gemma non ti sei alzata per andare via”, afferma duramente Gianni Sperti in difesa della dama. “Quello che ha detto Tina a me ha fatto star male”, dichiara ancora oggi Giancarlo a Uomini e Donne in studio. Tutto abbastanza surreale, anche perché ha trattato Gemma malissimo in esterna per via delle battute di Tina.

La frase della scorsa puntata per cui lui si è detto sconvolto è “Gemma ha avuto più di 400 uomini”. Come può pensare Giancarlo che qualcuno possa credere al suo sconvolgimento? Tutti i telespettatori si schierano contro il cavaliere, che appare come una persona arrogante e davvero poco comprensibile.

Non si comprende, infatti, cosa voglia da Gemma e che senso abbia avuto trattarla in modo così pessimo. Oltre il pubblico di Canale 5, anche l’intero studio è sconvolto dal fatto che il cavaliere possa solo pensare che una persona creda al fatto che sia rimasto scioccato dalla battuta di Tina sui “400 uomini” (che Gemma ovviamente non ha mai avuto).

La cosa assurda è che Giancarlo neppure si rende conto del suo terribile atteggiamento e delle sue spiegazioni surreali. A un certo punto, interviene anche Maria De Filippi:

“La risolviamo con semplicità, quello che ha detto Tina non è vero. Tutta quella devastazione è gratuita, non c’è più. Cosa fai ora? Adesso che Tina dice questa cosa, torni nel mood di frequentare Gemma, senza la devastazione. Quindi i numeri dati a Sabrina, Sara e Monica sono inutili? Tutte coetanee di Gemma direi!”

Così la conduttrice mette Giancarlo con le spalle al muro difendendo Gemma, dopo averla stroncata nei mesi scorsi. Con astuzia Maria riesce a metterlo in difficoltà. Il cavaliere probabilmente finge di non capire e replica di aver sofferto per la battuta di Tina. Alla fine, incastrato nella sua stessa rete, Giancarlo spiega di voler riprendere la conoscenza con Gemma, ma di avere intenzione di conoscere altre dame.

De Filippi, però, non ci sta e fa notare che l’età delle altre donne con cui si è fatto avanti sono molto più giovani della Galgani. Nessuna delle tre accetta il numero di telefono del cavaliere e Tina lo sfida, cosa farà ora? Giancarlo si ripropone a Gemma, la quale ovviamente non ha alcuna intenzione di dargli un’altra possibilità: “Ciao bello!”.

Proprio una brutta figura quella del cavaliere, a cui Tina chiede di lasciare il programma. Alla fine Maria non lo sbatte fuori come avrebbero voluto i telespettatori e l’intero studio, ma gli permette di tornare a sedersi nel parterre. Probabilmente la conduttrice non se la sente di mandarlo via in modo così plateale e vuole prima scoprire

Ci pensa Ernesto Russo a stroncare Giancarlo: “Ma dici cose assurde, comportati bene! Il tuo passato? E cosa hai fatto le guerre?”.

Uomini e Donne: il consiglio della redazione a Ida

La puntata inizia con Barbara De Santi al centro della scena insieme a Ernesto Russo. Di fronte al cavaliere, Maria De Filippi fa sedere anche Maura, Sabrina e Jessica. Come fa notare Gianni Sperti, Barbara appare diversa dal solito e molto presa dall’ex corteggiatore di Ida Platano, che a sua volta nutre per lei un forte interesse. Le altre dame alla fine tornano a sedere nel parterre, in quanto si nota molto la complicità che già c’è tra Barbara ed Ernesto.

Arriva poi il momento di Ida Platano a UeD, che di recente ha eliminato dalla sua corte Mario. Sergio non è presente in studio oggi per motivi personali e, intanto, la tronista si gode la conoscenza con Pierpaolo. Quest’ultimo sta piacendo molto a Gianni Sperti e anche alla stessa Ida. I due hanno trascorso un’esterna serena insieme e sembra proprio che sia già nata una certa complicità.

Gianni si chiede, però, come mai non sia scattato ancora un bacio tra loro. A spiegarlo ci pensa Maria De Filippi: è stata la redazione a consigliare a Ida di proseguire con i piedi di piombo questa esperienza.