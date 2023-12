UeD, gesto di Guarnieri e Maria annienta Gemma: sfuriata epocale!

Continua lo scontro tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne. Intanto, si ipotizza il ritorno di Riccardo Guarnieri nel programma di Maria De Filippi. Pare che l’ex cavaliere tarantino abbia smesso di seguire su Instagram Gabriella, la donna con cui avrebbe una relazione. Questo segnale, nell’era dei social, parla e anche tanto. Riccardo è nuovamente single? Se così fosse, potrebbe tornare in trasmissione, dove attualmente Ida è tronista. Sarebbe il colpo di scena che molti attendono e di cui, dopo questo segnale social, si sta effettivamente parlando sul web.

Non resta che attendere per scoprire se Riccardo tornerà nel programma ora che Ida è tronista. Intanto, il confronto iniziato ieri in studio, tra la Platano e Vicinanza continua. Maria De Filippi sembra schierarsi dalla parte di Ida, mentre lui parla spesso delle vacanze che hanno condiviso e altre che avrebbero potuto vivere insieme. La conduttrice interviene così difendendo chiaramente Ida, come già aveva fatto nelle scorse puntate:

“Un conto è non batter ciglio e un conto è capire che è una donna che non può lasciare il lavoro e che ha un figlio che sta crescendo da sola. Ma la vita non è fatta di viaggi! La verità è che il sentimento poi ti è passato, giusto? Ok, allora perché oggi c’è tanto livore?”

A un certo punto, Alessandro a UeD non riesce a trattenere le lacrime. Poi si scusa per i modi utilizzati durante questo acceso confronto con Ida in studio.

UeD, Maria De Filippi demolisce Gemma e lascia senza parole

La puntata va avanti con Aurora Tropea, che chiude la conoscenza con Patrizio, il quale nelle puntate precedenti aveva preso le sue difese andando contro tutti. In quanto era giunto nel programma per conoscerlo lei, il cavaliere mette così fine al suo percorso nel parterre. Lui non appare arrabbiato, anzi continua a difenderla. Inoltre, Aurora decide di consegnargli un regalo: un quadretto a forma di albero della vita, con i nomi delle persone a lui care, compresa la defunta moglie.

Sì parla di Armando Incarnato, assente dallo studio da ormai diverse registrazioni. Lui stesso ha spiegato di recente che la sua assenza deriva dagli impegni legati alla figlia. Asnaa parla di lui, raccontando di aver bloccato il suo numero, in quanto l’ha mandata a quel paese perché sta conoscendo anche Mattia. “Aspettiamo a parlare di Armando perché sennò succede l’inferno”, afferma Maria. E così si passa ad altro, a Gemma Galgani a Uomini e Donne.

Ogni tanto la dama torinese torna al centro dell’attenzione. Questa volta discute con Gianni Sperti. Siede al centro studio con Antonio e Maria chiede a Giovanni come mai hanno chiuso la loro conoscenza. Così si accende tra lui e Gemma un battibecco. Gianni perde la pazienza e si scaglia contro la Galgani, in quanto crede che la loro sia una discussione inutile. Gemma si arrabbia, lascia il centro studio e torna a sedere al suo posto, offesa.

Qualche anno fa nessuno lo avrebbe mai detto, ma mentre Gianni si rivolta contro di lei, ecco che Tina Cipollari la difende! Invece Maria è d’accordo con Gianni e lo dice apertamente, distruggendo Gemma e anche Alessio, Claudia e Gabriella:

“A volte i discorsi al centro studio vengono fatti per un qualcosa che non ha niente a che fare con lo scopo del programma. L’ho pensato anche quando parlavi con Silvio e Gabriella. A te e a lei interessa Silvio? No. E Gianni ha ragione, parlate del nulla. Può venirci il dubbio che tutto può essere tarocco? A me è venuto! Per educazione io mi contengo, ma faccio fatica. È strano anche il fatto che tu alzi quando dovresti interessarti di Antonio. È da un po’ che lo vedo, anche su Alessio e Claudia. Discutono sull’immagine che hanno a casa, è tutto molto strano”

Gemma non riesce a trattenere le lacrime e crede che sia un attacco contro di lei da parte di Maria. In effetti, De Filippi appare davvero furiosa e raramente dà vita a questi sfoghi. Cosa sta accadendo? Di sicuro la conduttrice è stanca di parlare di cose inutili in studio, che non riguardano fatti concreti e sentimenti. E probabilmente Maria si è anche stufata di Gemma e del suo atteggiamento. Oggi questo è diventato un dato di fatto per molti telespettatori.