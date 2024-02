UeD: Roberta e Alessandro non convincono. Toffanin lo avverte

Appena usciti da Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Padua sono stati a Verissimo per la prima intervista di coppia. Entrambi si sono mostrati molto felici ed affiatati, ma non convincono.

In particolar modo Silvia Toffanin non è sembrata molto sicura dell’atteggiamento di lui, essendo stato poco tempo fa ospite in trasmissione. Qui aveva rivelato di non essere pronto a dare l’esclusiva a qualcuno. Lui però ha detto di essere molto felice.

“Sono tutto suo, sono felicissimo, sereno e tranquillo e mi sento completo. Io sono ritornato nel programma e il mio primo ballo è stato con lei, lei è sempre stata la mia calamita, ho fatto un po’ di giri ma lei è sempre stata il mio chiodo fisso. Ha abbandonato il programma e quando è tornata me le sono giocate tutte le carte, nonostante lei era un po’ restia, alla fine ce l’ho fatta“.

Anche Roberta ha espresso il suo entusiasmo per questo momento di felicità.

“Ce l’ho fatta, lo posso dire? L’ho aspettato per un anno, sono stata lì ferma, ho provato ad andare avanti, quando l’ho visto ho pensato ci fosse ancora una speranza, ma mi ha fatto tribolare“

Il primo incontro

Entrambi hanno rivelato di essere rimasti colpiti l’uno dell’altra sin dal primo momento, due anni fa. Nonostante ciò, la Toffanin ha ricordato loro che la prima scelta di Alessandro è stata Ida Platano, quasi a voler sottolineare la poca limpidezza del giovane.

Roberta ha anche rivelato che mentre lui era fuori dal programma con Ida, lo seguiva sui social per capire se fosse felice.

“Io l’ho sempre seguito per capire se era realmente felice, ma io ci ho sempre creduto in quel filo, qualcosa che mi teneva legato a lui. Io sono stata felice che fosse tornato“.

Dietro sollecitazione di Silvia ha però confessato di non avergli mai scritto in quel periodo: “Non ho avuto la tentazione di cercarlo, durante il programma può succedere di tutto, poi quando la coppia esce è formata, basta. Mai sentiti, mai scritti“.

Alessandro ha detto di aver trovato finalmente una certa stabilità emotiva che cercava da tempo e che nonostante ne fossero passate tante tra di loro, dentro di sé sapeva che c’era qualcosa che la legava a lei. In questo modo Vicinanza ha del tutto sminuito ciò che è accaduto con Cristina Tenuta.

“Ho frequentato più di una donna dopo Ida ma ogni volta tornavo da Roberta, la cosa fondamentale che ho ritrovato in lei è stata la stabilità emotiva. Quando è tornata avevo questa frequentazione con Cristina che stava scemando, ma lei inizialmente era restia. Il bacio nel programma da Maria c’è stato dopo due mesi che era accaduto di tutto, ho provato delle grandi emozioni, io mi sento molto preso“.

L’abbandono di UeD di Roberta

La Padua ha parlato anche del suo abbandono e ne ha spiegate le motivazioni. Ha rivelato che quel periodo di allontanamento in realtà non le ha fatto benissimo, mai poi è tornata più determinata di prima.

“Ho mollato perché non ce la facevo più a reagire e parlare, sono stata a casa ed è stato peggio perché vedevo sui social ciò che stava facendo. Mi sono riposata e mi sono detto che nessuna donna deva annullarsi per un uomo“.

Ha poi spiegato che suo figlio, di 10 anni, l’ha seguita dalla tv e quindi sa di questa sua nuova storia, ma non è molto convinto. Per ora non vuole presentargli Alessandro.

Il rapporto con Ida

Roberta ha parlato anche del rapporto con Ida. Le due non sono mai andate d’accordo ma le è piaciuto molto l’abbraccio che le ha dato in un momento di debolezza. Seppur sa che forse la Platano non andrebbe mai a prendere un caffè con lei. Roberta invece lo farebbe.

“Con Ida ho un rapporto particolare perché ce ne siamo sempre date contro, ma c’è stato un abbraccio perché ho avuto un momento di debolezza, io l’ho sentito sincero. Io un caffè con lei lo prenderei“.

La Toffanin li ha poi saluti facendo loro un in bocca al lupo, ma soprattutto intimorendo Alessandro affinché non si prenda gioco di Roberta.