UeD, Mario fugge: Maria spiazza. Roberta e Vicinanza, scelta triste

La puntata di Uomini e Donne inizia con Ida Platano che spedisce a casa Mario. La tronista finalmente apre gli occhi e tra gli applausi dei telespettatori va in onda il momento in cui il corteggiatore si ritrova a dover lasciare lo studio. Questa volta non sta lì a giustificarsi e a scagliarsi contro Ida (inutilmente), ma senza neanche parlare se ne va. E questo dice tutto, anche perché continua a far finta di essere lui la vittima, quando la Platano ogni volta in quello studio ha portato le prove.

Ecco il discorso di Ida:

“Stanotte ho riflettuto tantissimo, non ho fatto altro che pensarti e pensare quello che è successo. Arrivo qui negli studi e sento un’altra segnalazione, tutta vera. Ci sono tutti i vocali di lui. Tu mi volevi far credere che quella era una cosa che dicevi solo a me. Lo sanno minimo sei ragazze quello che hai detto a me, facendo spegnere le telecamere. Non hai capito niente di me e i valori che ho. La mia scelta ormai l’ho presa: quella che te ne puoi andare a casa”

A questo punto, Mario si alza senza dire troppo e saluta Maria De Filippi, a cui chiede di non fermarlo. Il pubblico è alquanto sorpreso dal fatto che la conduttrice potrebbe solo aver pensato di bloccare la sua eliminazione, dopo l’ennesima segnalazione. E di questo già si era parlato nei giorni scorsi. Stupisce anche l’atteggiamento di Gianni Sperti, da sempre molto legato a Ida. L’opinionista cerca ancora un modo per giustificarlo, ma non riesce.

Gianni nelle scorse puntate di UeD ha sempre tentato di difenderlo, quando ci sarebbero tanti esempi da fare che hanno visto gente passata di lì messa al patibolo anche per molto meno. Invece, in Mario un po’ tutti ci hanno sempre creduto, forse perché Ida appariva quasi innamorata di lui e vederla felice probabilmente generava in Maria e Gianni la speranza di vederli insieme. I telespettatori, però, sono abbastanza perplessi. Intanto, la tronista parla dell’ultima segnalazione ricevuta:

“Le ha detto che voleva vederla e che io non gli piacevo. Doveva capire se forse ti innamorava. No, Maria non sono serena. Per me stessa Tina l’ho mandato via, sto imparando ad amarmi. Sono cose che sono successe due o tre settimane fa. Le sentiva per tenersele buone. Queste ragazze credo che mi vogliano bene, alcune vogliono aprirmi gli occhi e altre per avere visibilità”

Interviene Ernesto Russo, il quale tornato nel programma come cavaliere consiglia “come un fratello” a Ida di chiarirsi con Mario. Ma De Filippi fa notare che da parte del corteggiatore non c’era l’intenzione di parlare della loro situazione e di quanto accaduto: “Non ne voleva parlare, se n’è andato in trenta secondi”. Nel frattempo, Tina Cipollari continua a remare contro Mario, l’unica insieme a Gemma Galgani ad averlo asfaltato nei giorni scorsi. Ancora oggi, l’opinionista fa presente che il corteggiatore ne ha combinate fin troppe.

Roberta e Alessandro lasciano Uomini e Donne: la scelta non piace al pubblico

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza lasciano il programma, ma su invito di Gianni Sperti. Questo accade quando, inaspettatamente, la dama di Cassino – dopo averlo rifiutato varie volte nei giorni scorsi – si lancia e lo abbraccia per ballare con lui. Si stringono tra loro e si guardano negli occhi. Lei è con gli occhi lucidi, emozionata. Gianni nota tutto e dopo il ballo spinge giustamente i due ad andare via:

“Questo ballo che parte dal nulla… non si sono più visti o sentiti. Io penso che dovreste lasciare il programma e conoscervi fuori. Questo gesto non corrisponde a quello che dicevi. Che senso ha stare qua dentro e prendere in giro tutti? Giusto per essere onesti con tutti. Non ti senti e non ti vedi, poi però balli con Alessandro. E come balli! Ora stai dicendo la verità, perché non fate la cosa più giusta?”

Roberta sorride e chiede ad Alessandro cosa ha intenzione di fare. Lui resta in bilico, mostrandosi perplesso per la proposta di Gianni e fa notare che forse Di Padua sarebbe più serena a continuare a conoscerlo nel programma, visti numerosi dubbi. Ma ecco che durante il loro battibecco prende la situazione in mano Roberta e si dice pronta a lasciare il programma. Alessandro corre da lei, chiede un ballo, durante il quale si baciano appassionatamente, e poi vanno via come coppia.

Purtroppo nessuna emozione per il pubblico per questa scelta improvvisata. La maggior parte dei telespettatori crede che i due torneranno presto nel programma dopo essersi lasciati. “Spero di non vederti più”, dichiara Maria De Filippi salutando Roberta, sperando di continuare a vederli come una coppia fuori. La reazione del web è decisamente negativa, con tanto di fan della Di Padua. La dama di Cassino ha tenuto duro dopo essere umiliata e abbandonata pubblicamente per altre donne per ben due volte.

Ma questo potrebbe essere un grande amore, che sorprenderà tutti, anche se si fa fatica a pensare a un risultato simile. Ovviamente, avranno tutto il tempo per viversi, trovarsi e dimostrare ciò che purtroppo fino a oggi non si è neanche intravisto, almeno da parte di lui.