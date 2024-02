Uomini e Donne, Tina e Gemma on fire annientano Mario (era ora)

La puntata di Uomini e Donne in onda il 7 gennaio 2024 inizia con nuovi problemi per Ida Platano. La tronista scende in studio furiosa, annunciando di avere una nuova segnalazione. Racconta che una ragazza l’ha contattata rivelandole che fino ai primi giorni di gennaio Mario avrebbe avuto delle conversazioni con lei. Si sarebbero conosciuti a novembre, in una discoteca, e si sarebbero poi incontrati a dicembre.

Non solo, il corteggiatore avrebbe chiesto a questa ragazza, che è di Napoli, di aiutarlo a partecipare a L’Isola dei Famosi. Mario cerca di difendersi e ancora una volta butta le colpe su quanto accade a Ida, in modo ingiusto e surreale. Infatti, accusa la troncata di non essere davvero interessata visto che lei lo sta attaccando dopo aver ricevuto varie segnalazioni.

Ci sono diversi video, inoltre, in cui Mario appare in discoteca in atteggiamenti particolari. Il corteggiatore tenta di spostare l’attenzione sul fatto che Ida non l’ha portato in esterna negli ultimi giorni, come ha già fatto nei giorni scorsi. Non solo, assicura che non vede questa ragazza da ottobre/novembre. Mario giura a Maria De Filippi, nello studio di Uomini e Donne, di non sapere neppure dove abita questa persona.

La ragazza, dopo aver contattato la tronista, avrebbe provocato Mario inviandogli una sua foto senza veli. Maria non sa cosa dire e manda in onda il video che mostra il corteggiatore che parla con una ragazza in discoteca. Quest’ultima gli parla all’orecchio, lo accarezza e lo stringe a sé. Il 44enne sbraita contro Ida e nega le ultime segnalazioni. A un certo punto, interviene un nuovo cavaliere, Daniele, che si propone come corteggiatore a Ida.

Mario reagisce male e le anticipa che qualora dovesse accettare dovrà prendersi le sue responsabilità. Alla fine, Ida decide di non accettare il corteggiamento di Daniele, in quanto non nutre interesse per lui. Ad annientare Mario ci pensa Tina Cipollari, che è ancora una volta la voce del popolo:

“Non è che uno sta a parlare con una sconosciuta tre ore tanto per. Se uno lo fa è perché c’è interesse, altrimenti prendi qualcosa, parli e poi te ne vai. Mario tu usi questa tattica: aggredisci per non essere aggredito. Sei anche tu che ti siedi con loro. Sarai anche un bell’uomo, ma scendi un pochino dai. Lui si fa forte di questo, ha capito che Ida prova un interesse. Quasi la ricatta! Lui si comporta bene qua dentro e poi va a fuori e accarezza ad altre. Qui sono passati migliaia di corteggiatori, ma tutte queste segnalazioni non sono mai arrivate. Una che deve pensare di te? Questa è la parola tua!”

Di fronte agli attacchi di Tina, Mario fatica a replicare, mentre i telespettatori lo accusano di manipolare Ida. Intanto, per la tronista neanche la conoscenza con Sergio sembra non proseguire bene. La Platano fa notare che il corteggiatore si trattiene con lei nelle reazioni e Gianni Sperti conferma di aver avvertito anche lui questo. La tronista crede che Sergio sia freddo ultimamente. I due non chiariscono, ma ballano insieme.

Subito dopo, Maria De Filippi fa intervenire Gemma Galgani, che stronca Mario: “Penso che dovresti essere più attento. È stata molto benevola nei tuoi confronti”. La conduttrice continua ad astenersi. Il corteggiatore appare in difficoltà con Tina, mentre Ida ammette di essere pesante, ma fa notare che dà valore alle cose.

Non solo, anche Gemma a Uomini e Donne riesce a zittire Mario, facendo presente che in effetti lui tende a ricattare Ida in studio, in quanto certo dell’interesse di lei. Spesso, infatti, lui prova a metterla in difficoltà e ad accusarla quando viene attaccato. Ecco le parole di Gemma:

“Ti sembra bello l’atteggiamento che hai? È ricattatorio! Ti senti molto forte nei suoi confronti. Se tu vieni a corteggiare una persona ti devi adattare alle sue esigenze. Se ci tieni stai a casa e tu invece devi uscire. Te ne vai se ti buttano le braccia al collo! Datti una regolata. Quale futuro si prospetta con te? Stando a casa a piangere tutte le sere?”

Alla fine, Gianni Sperti dichiara di avere dei dubbi su Mario e dichiara che, a questo punto, la Platano dovrebbe eliminarlo. Le anticipazioni segnalano che il pubblico, nelle prossime puntate, vedrà Ida eliminare il corteggiatore.