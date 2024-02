UeD: Mario ci prova, ma il pubblico non è fesso. Così lo smaschera

Finisce di nuovo al centro della scena Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne, il quale continua a corteggiare Roberta Di Padua a distanza, dopo aver chiuso con Cristina Tenuta. La dama di Cassino rimane ferma nella sua posizione, convinta di non voler ricominciare da capo con lui e stranamente da giorni preferisce restarsene in silenzio. A un certo punto, interviene Antonio.

Quest’ultimo crede che Alessandro sia innamorato di Roberta e gli consiglia di lasciare con lei il programma. Vicinanza ammette di non voler rischiare, in quanto vorrebbe essere sicuro dei suoi sentimenti. Le anticipazioni della nuova registrazione annunciano che alla fine Alessandro e Roberta lasciano Uomini e Donne nelle prossime puntate. Un’uscita, la loro, che sta facendo discutere, in quanto pare assurdo che Di Padua abbia accettato di dargli questa possibilità dopo quanto accaduto tra loro.

Dice la sua Cristina Tenuta, con cui il cavaliere avvia una forte discussione. Alla fine arrivano ad accusarsi a vicenda di non essere amanti degli animali. Entra nella lite Ida Platano e le tensioni aumentano. Vicinanza si sente aggredito dalla tronista, in quanto ogni volta che si trova al centro studio lei interviene a suo sfavore. Improvvisamente decide di intervenire Mario. Il corteggiatore espone il suo punto di vista:

“Mi rendo conto che c’è ancora… quando uno reagisce con questa rabbia… io non credo né a te né a lui. Non è che tu intervieni in una cosa logica, ma attacchi. Tra voi è un attacco e una difesa. Anche tu che non riesci a dire il nome del corteggiatore hai ancora qualcosa. Vedere Sandra e Raimondo che litigano… è il modo”

L’intervento di Mario viene commentato negativamente dal pubblico. Molti telespettatori ritengono, anche stavolta, che il corteggiatore stia cercando qualsiasi scusa per non farsi scegliere da Ida. Come la stessa Platano fa notare, dopo varie puntate, proprio ora sceglie di intervenire? C’è da dire che le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate la tronista decide di eliminare Mario.

Questa parentesi viene chiusa da Maria De Filippi, che vuole andare avanti. Tinì e Tina spronano Roberta a ballare con Alessandro, ma Gianni non ci sta. Quest’ultimo crede che faccia bene a rifiutare di ballare con Vicinanza, il quale ha sempre messo da parte la dama di Cassino.

Maria interrompe tutto perché nota che Beatriz sta piangendo. La corteggiatrice ammette che sente che si sta innamorando di Brando. Alla fine Maria le consiglia di andare a parlare con la redazione, in quanto il tronista sta ancora discutendo dietro le quinte con Raffaella.

La puntata va avanti con Mario che nuovamente parla di questo nuovo dubbio che vede Ida e Alessandro ancora presi l’uno dall’altra. Dopo quanto accaduto nella puntata andata in onda ieri, il pubblico si fida sempre meno del corteggiatore. In ogni caso, anche Roberta Di Padua ha qualche dubbio su Ida e Alessandro. La dama di Cassino, però, precisa di vedere la Platano molto presa da Mario e non più da Vicinanza.

La cosa che mi fa ridere è che Mario sta cercando ogni pretesto possibile per andarsene, prima che Ida non si fida più di lui dopo la segnalazione, ora questa cosa… ma è possibile che nessuno lì dentro se ne sia accorto? #uominiedonne — valery☀️ (@maliksvein) February 2, 2024

Mario stava cercando la scusa giusta per mollare IDA.. ma niente Ida non se ne accorge 😅🤣🤣🤣🤣🤣#uominiedonne pic.twitter.com/XNMtsbNysc — SanaPazzia🌪 (@SanaPazzia) February 2, 2024

mario sta provando qualsiasi tipo

di scusa x svignarsela#uominiedonne — ☽marti (@modestiina) February 2, 2024

Ma quale Alessandro ! Solo se scendesse lui allora ciaone Mario e tutti gli altri #uominiedonne pic.twitter.com/3EdnfGS9a0 — 𝓛𝓸𝓻y ♉️🖤🍀 (@lory999si) February 2, 2024