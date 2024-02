Uomini e Donne, Mario torna? Orfeo che figuraccia! Maria lo asfalta

È Mario il corteggiatore che ha deciso di tornare da Ida Platano a Uomini e Donne. Tina Cipollari lo asfalta immediatamente, sicura che a riportarlo qui siano state le telecamere. Intanto, Barbara De Santi palesa il suo pensiero facendo notare che Mario non può imporre la sua presenza visto che è stata Ida a eliminarlo dopo le tante segnalazioni. Oggi l’ex corteggiatore chiede scusa alla tronista, ammettendo finalmente di aver omesso alcune cose e di aver sbagliato, ma solo per paura di perderla.

Ancora una volta, Mario riesce a trovare un modo per colpire Ida facendole presente che non l’ha cercato in questi giorni. La tronista però crede che non fosse compito suo, visto che l’aveva eliminato. Esce fuori, come racconta Maria De Filippi, che dopo l’eliminazione sono arrivate altre segnalazioni e anche alcuni video che lo ritraggono da solo in discoteca. Inoltre, Ida fa sapere che l’hanno contattata anche qualche amico di Mario.

Addirittura oggi l’ex corteggiatore ammette di non aver ancora preso casa perché sta aspettando la fine del percorso di Ida. “Mi concedi di essere quell’uomo che può starti vicino?”, chiede Mario. Pierpaolo si innervosisce per la situazione, mentre Ernesto Russo – il quale oggi è un cavaliere del Trono Over – difende l’ex rivale. Ebbene crede che su Mario ci sia stato un accanimento e che tutti possono sbagliare.

Ernesto è convinto che Ida provi dei sentimenti per l’ex corteggiatore e le consiglia di non rimandarlo a casa. Sergio si ribella e annuncia che qualora Mario restasse lui se ne andrebbe, in quanto non avrebbe senso per lui continuare questo percorso dopo tutto quello che è accaduto.

Ida non prende bene il discorso del suo corteggiatore, accusandolo di continuare a fare polemica. Mario a Uomini e Donne si prende anche il lusso di scagliarsi contro la tronista, in quanto a detta sua non dovrebbe discutere con gli altri suoi corteggiatori in quanto è tornato nel programma solo per lei.

A questo punto, Ida annuncia di non accettare le sue scuse. Inoltre, dichiara di volerci pensare. Mario riabbraccia Ernesto e saluta tutti prima di andare via. Sergio finisce sotto accusa perché si dice pronto ad andare via nel caso in cui Ida decidesse di far tornare Mario nei prossimi giorni, in quanto sembra un ricatto il suo.

Ma cosa accade nelle prossime puntate? Mario torna a Uomini e Donne? Le anticipazioni rivelano che nella nuova registrazione non c’è traccia dell’ex corteggiatore.

Il fatto, però, che Ida dichiari di volersi prendere del tempo per pensare non esclude il ritorno di Mario nelle prossime registrazioni. Per il momento, non fa parte del parterre della tronista, in quanto le anticipazioni continuano a parlare della sua assenza, ma niente è da escludere visto che Ida è molto presa da lui.

Uomini e Donne: Orfeo fa proprio una brutta figura, Maria lo asfalta

Torna al centro della scena Orfeo Goldin, il quale è uscito con Aurora Tropea ed Emanuela. La prima si dice d’accordo con le opinioni negative date da Barbara De Santi nei giorni scorsi sul cavaliere prima di chiudere la conoscenza. Aurora ammette di aver avuto una telefonata con Orfeo, durante la quale avrebbe parlato per un’ora circa solo lui. Inoltre, la dama non ha notato molto interesse da parte del cavaliere.

Alla fine Orfeo decide di annullare la cena che dovrebbe condividere con Aurora. Quest’ultima non si oppone più di tanto, in quanto crede che il cavaliere non abbia mai cercato di conoscerla. Gianni Sperti difende Orfeo, facendo notare che è stata Aurora a chiedere il suo numero. Ma la Tropea si difende, perché accettando il numero Goldin avrebbe dovuto mostrare comunque interesse.

Interviene Gemma Galgani a Uomini e Donne, a cui Orfeo manca di rispetto in studio. La dama torinese ribadisce di essere stata trattata male dal cavaliere, quando ha dato inizio alla loro conoscenza per poi abbandonarla. Goldin aveva rivelato di averla sempre vista come un’amica.

Ed ecco che Orfeo invita Gemma a restarsene in silenzio, sentendosi attaccato. Il cavaliere cerca addirittura di tornare a sedere al suo posto, in modo abbastanza arrogante, pur di evitare questo confronto. Non finisce qui il comportamento poco carino di Orfeo, il quale decide di “bloccare” Emanuela.

Il cavaliere, su richiesta di Maria De Filippi, spiega di voler sospendere la loro conoscenza per capire se gli piace. Intanto, Cristina Tenuta fa notare che Orfeo è interessato alle dame molto più giovani di lui, ricordando che le ha proposto di strapparle dei sorrisi dopo averle scritto su Instagram. Non solo, il cavaliere ha anche cercato un approccio con Asmaa.

Per Orfeo arriva una donna che vorrebbe conoscerlo, Ornella. Tina Cipollari accusa la nuova arrivata di voler conoscere Goldin perché è uscito fuori che economicamente sta molto bene e ha una bellissima casa. Maria De Filippi, però, stronca l’opinionista in quanto crede che questi discorsi siano eccessivi, visto che Ornella ha spiegato di avere un lavoro, quello di parrucchiera.

Alla fine la donna con gentilezza chiede a Orfeo di ballare insieme anche se non vorrà conoscerla. Il cavaliere, però, commette un altro terribile errore, dicendo di voler condividere un ballo con Tina Cipollari, umiliando Ornella. “Sei un cafone!”, tuona Barbara furiosa. Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Orfeo lascia il programma nelle prossime puntate dopo una forte lite con Gianni Sperti.

“Penso che la signora non debba elemosinare un ballo da lui”, precisa Maria De Filippi asfaltando Orfeo. Tina si rifiuta di ballare con lui. A compiere un bel gesto ci pensa Ernesto Russo, il quale chiede a Ornella di ballare.