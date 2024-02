Uomini e Donne, Sergio liquida Ida (e fa bene): Tina l’unica lucida

La puntata di Uomini e Donne inizia con Ida Platano, che Maria De Filippi invita a sedere al centro studio. Senza attendere troppo, la conduttrice fa subito entrare Mario Cusitore, il quale ha continuato nei giorni scorsi a scrivere alla redazione per avere il perdono della tronista. Quest’ultima aveva anticipato che si sarebbe presa del tempo per riflettere dopo quanto accaduto con le varie segnalazioni.

Ida precisa che non dimentica nulla di ciò che è successo e che non sta giocando. Mario assicura di non averlo fatto mai neanche lui. Tra loro inizia subito una discussione mentre ricordano i loro trascorsi. In particolare, lei lo accusa di aver detto parole troppo importanti che l’hanno insospettita. “Riflettendo… quello che è stato è stato. Non ho conosciuto niente e quindi ti do questa possibilità di farti conoscere”, così Ida riaccoglie alla sua corte Mario.

“Su quale base?”, chiede lui. Poi Mario a UeD si lascia andare a un discorso:

“Ho pianto, non ne ho vergogna. Ho detto ‘non voglio perdere anche lei’. Sono tutt’altro, che tu ci creda o no. Ribadisco che non ti ho mai presa in giro. Io resto, in modo che quello che è stato tra noi non è solo un ricordo. Maria ma capisce sempre male! Ma la smetti! Che ti devo dire? Che speravo in questo giorno? Che volevo vederti? Ho una sorpresa per te da tre settimane qua dietro. Metti sempre in dubbio”

Ida mette ancora in dubbio Mario e per questo ci si chiede perché ha deciso di farlo tornare alla sua corte. È ovvio che lei provi un forte interesse per lui e che ora stia cercando delle dimostrazioni. Come fa notare Tina Cipollari, però, l’atmosfera non è delle migliori visto che lei appare ancora troppo risentita e non si fida proprio. “In che modo pensi… ora ti metti sul piedistallo e dai!”, tuona Tina quando Ida ammette di non aver voglia di ballare con Mario.

Le anticipazioni della registrazione di ieri, che andrà in onda in queste settimane, segnalano che avviene l’ennesimo litigio tra loro, seguito da un gesto di pace. Intanto, nella puntata di oggi di UeD, Pierpaolo reagisce male. Quest’ultimo crede che Ida sia incoerente e che prima dica una cosa e poi l’altra. A questo punto, prende le difese della tronista Maria De Filippi: “L’aveva detto eh!”.

La conduttrice sottolinea che Ida aveva anticipato che ci avrebbe riflettuto su Mario e, dunque, i suoi corteggiatore avrebbero potuto immaginare questa sua decisione. Alla fine Maria fa portare in studio la sorpresa che Cusitore aveva preparato per Ida nei giorni precedenti: un enorme pupazzo con dei palloncini rossi. A un certo punto, mentre Ida si sta confrontando con il nuovo corteggiatore Daniele, Sergio interviene.

Il corteggiatore annuncia: “Vorrei salutarti, io ho una parola. Ho visto troppo”. Ida si ritrova d’accordo con Sergio, tanto che rivela che lei stessa aveva pensato di eliminarlo perché tra loro ha notato che tutto si è freddato. Il corteggiatore non crede che sia accaduto questo e, infastidito, va via. I telespettatori applaudono alla scelta di Sergio, il quale non ha potuto accettare il ritorno di Mario dopo tutto quello che è successo. Mostrandosi coerente, il corteggiatore si tira indietro.

Non gli è piaciuto il fatto che lei abbia dato un’altra possibilità a Mario, il quale non si era comportato nel migliore dei modi. Inoltre, sembra che Sergio abbia avuto così la conferma che Ida è ormai troppo presa dal ‘rivale’. La tronista si scaglia poi contro Pierpaolo, che durante l’ultimo ballo ha deciso di ballare con Maura, come De Filippi le fa notare. Di fronte al fastidio di Ida, il corteggiatore si scusa.

“Volevi creare il dibattito tra me e lui? Ci sei riuscita”, tuona Pierpaolo, dopo essere stato attaccato da Mario. Ida rimette al suo posto quest’ultimo, facendogli notare che non dovrebbe intromettersi nei suoi confronti con gli altri corteggiatori. Subito dopo va in onda l’esterna che Ida ha fatto con un altro nuovo corteggiatore, Marco, e tutto è andato nel migliore dei modi.