UeD news, Marcello e Barbara: Cristina demolita. Brando asfaltato

La puntata di mercoledì 6 marzo 2024 Uomini e Donne inizia di nuovo da Barbara De Santi ed Ernesto Russo. La dama rientra in studio oggi dopo aver preso il suo cellulare, per dimostrare che è stata la nipote su Instragam a lasciarle il suo numero. Ernesto non vuole neppure leggere questa conversazione e si dice convinto del fatto che Barbara abbia cercato di chiamare sua nipote tramite il social network e quest’ultima poi le avrebbe lasciato per questo il suo numero.

Interviene Cristina Tenuta, che si scaglia contro De Santi ritenendo, come già altri avevano fatto notare, che questo suo comportamento “non è normale”, in quanto non avrebbe dovuto avere questa telefonata con la nipote di Ernesto. Questo perché con Russo la situazione era complicata in quel momento e la conoscenza era appena iniziata. A questo punto, Barbara asfalta Cristina:

“Cristina sei sempre quella che sa come comportarsi! E tu che facevi l’amica con Roberta e poi non lo eri?!”

Mentre De Santi a UeD tenta di far riflettere tutti sulla sua posizione, dice la sua Maria De Filippi. La padrona di casa le fa notare che la loro conoscenza non è stata chiusa da Ernesto per questa conversazione che ha avuto con la nipote, che è stata solo la ciliegina sulla torta. A detta di Maria, è chiaro che a Ernesto non piacesse abbastanza Barbara.

UeD news: anche Marcello Messina annienta Cristina Tenuta

Cristina Tenuta a Uomini e Donne non riesce proprio a trattenere i suoi disappunti, mentre un po’ tutti la accusano di non aver avuto delle grandi conoscenze nel programma. Infatti, spesso interviene per dire la sua su ciò che accade al centro studio e non si metterebbe mai realmente in gioco nel suo percorso.

Ed ecco che la bionda dama interviene anche su Marcello Messina, che sta conoscendo Raffaella, nuovo volto del Trono Over. Il cavaliere si accorge che Cristina sta dicendo qualcosa su di lui e la asfalta:

“Mi domando e dico: perché ogni volta parli per me? Almeno io ho un percorso, ciao dai! Io vivo, tu non vivi. Io mi metto in gioco, ciao Cristina! Mi vanno bene tutte? Non sei carina nei confronti delle signore”

Uomini e Donne: Raffaella e Beatriz alleate contro Brando

Torna al centro studio Brando a Uomini e Donne, sempre più confuso e lontano dalla scelta. La prima a entrare in studio oggi è Raffaella Scuotto, con cui ha condiviso un’esterna abbastanza turbolenta. La corteggiatrice continua a dirsi stanca di questo percorso, che dura ormai da mesi. Raffaella crede che Brando stia prendendo del tempo per cercare solo conferme su Beatriz.

Della stessa opinione è il pubblico, convinto che la scelta ricadrà proprio sulla D’Orsi. Raffaella è sicura che il tronista abbia dato sempre più dimostrazioni a Beatriz. Inoltre, la Scuotto precisa che sarebbe un no oggi nel caso in cui fosse la scelta. “Ora mi sono scocciata e ti prendi le conseguenze Justin Bieber”, tuona la corteggiatrice.

Quando arriva Beatriz in studio le tensioni aumentano, in quanto durante la sua esterna ha dichiarato di essere davvero infastidita per gli attacchi che riceve da Tina Cipollari e Raffaella. Alla fine oggi la D’Orsi si alza e va a sedersi nella postazione delle corteggiatrici arrabbiata, in quanto non accetta che non venga ascoltata mentre lui discute con la sua rivale. Brando la raggiunge e cerca di chiarire con tutt’e due.

Alla fine entrambe le corteggiatrici si alleano e decidono di non ballare con Brando. Mentre Raffaella invita Mario del Trono Over, Beatriz balla con Alessandro Rausa. Le due continuano a lamentarsi per il comportando del tronista. A detta di Brando, le sue corteggiatrici dovrebbero essere felici in quanto arriverà a una scelta consapevole e sicura.