UeD, Aurora sceneggiata: perché era tutto preparato, Maria irritata

Maria De Filippi a Uomini e Donne, nella puntata del 5 marzo 2024, fa sedere al centro studio Franco e Giancarlo di fronte a Renata e Aurora Tropea. Quest’ultima accusa subito il primo di non essere stato del tutto sincero. Per tale motivo, Aurora chiede ai cavalieri del parterre di esseri realisti e di non inventare scuse per non conoscerla.

“Non faccio come certe persone che si innamorano di persone diverse in poco tempo. Con troppa facilità”, tuona la Tropea, che sgancia la sua frecciata a Ida Platano. La tronista capisce subito che la stoccata è per lei e non se ne resta in silenzio. Aurora per l’ennesima volta scatena il panico in studio, tirando in ballo terze persone mentre si ritrova al centro per parlare della sua conoscenza con Franco.

Gianni Sperti subito fa notare che seduta al centro studio la dama avrebbe dovuto dare attenzione al cavaliere. Invece, si preoccupa di parlare di altri uomini presenti nel parterre e di Ida. “Intervieni sui percorsi di tutti e lei non può dire la sua su di te”, tuona Gianni.

Aurora a Uomini e Donne si scaglia contro Ida perché nelle scorse puntate aveva fatto presente che nel programma lei non ha mai avuto nessuna relazione concreta. In effetti, la Tropea in questi anni ha solo avuto delle conoscenze molto brevi. Gianni, inoltre, precisa che non può decidere lei chi può avere la parola in studio.

“Cafone”, urla Aurora. La dama è chiaro che si era preparata questa scena al centro studio, in quanto Ida non c’entrava nulla nel suo discorso. Inoltre, la Tropea si toglie il maglioncino e resta con una t-shirt che porta la scritta: “Non curarti di me, curati tu”. Un chiaro segnale che Aurora sapeva già che avrebbe creato il caos in studio con Gianni e Ida.

Maria De Filippi le fa notare che è seduta al centro studio per parlare con Franco, il quale sottolinea di non averla mai scaricata come lei dichiara. Aurora manda in tilt il web, con il pubblico diviso. Da una parte c’è chi la accusa di essersi preparata questa sceneggiata, consapevole che avrebbe creato il caos e sarebbe finita sotto accusa, stando così al centro dell’attenzione. La prova di questo sarebbe la maglietta che ha indossato appositamente per il momento.

Dunque, prima della puntata di UeD di oggi, la Tropea sapeva che avrebbe avuto modo di mostrare la t-shirt. Dall’altra parte c’è chi la sostiene in questa rivolta, che intrattiene il pubblico. La conoscenza tra Aurora e Franco non sta proseguendo nel migliore dei modi. De Filippi vuole sapere se lui vuole continuare oppure no.

Ma il cavaliere non risponde e continua a discutere con Aurora, infastidendo opinionisti e conduttrice, che gli ripropone la domanda. Franco alla fine dice di sì, mentre la dama è dubbiosa perché crede che lui non sia interessato. Secondo Ida, nessuno dei due nutrirebbe interesse.

Maria ritiene a questo punto che il confronto sia abbastanza inutile visto che entrambi non sono interessati. “Mi sono messa la maglia sotto e quindi io so che in studio devo fare qualcosa per scaldarmi e togliere la maglia”, tuona intanto Gianni, facendo notare che Aurora si sarebbe preparata l’attacco a Ida per questo show.

Lei replica dando del “cafone” a Gianni, convinta che non sia mai obiettivo con lei, e non smentisce la sua teoria. A insospettire è anche Franco, il quale continua a mostrarsi dubbioso e a girarci intorno. Così Aurora si alza e torna a sedere al suo posto, mentre Tina dà del “buffone” al cavaliere.

Uomini e Donne: Diego vs Gianluca per Maura, Ernesto vs Barbara

La puntata di UeD di oggi va avanti con Maura, la quale siede al centro studio con Diego Tavani e Gianluca. Quest’ultimo scopre qui che la dama è uscita a cena anche con l’altro cavaliere e ammette di essere dispiaciuto. Maura si è comportata esattamente come Gianluca, che non l’aveva informata della sua uscita con Cristina Tenuta. Secondo Tina, la dama avrebbe “usato” Diego. Tavani è perplesso, in quanto pensa a questo punto di essere di troppo.

Invece, Maura gli assicura che per lei è stato un piacere uscire con lui. Diego, però, torna a discutere con Asmaa, lanciandole una frecciata nel momento in cui spiega che Maura si mostra interessata in quanto spesso lo contatta. Poi si accende uno scontro tra Tavani e Gianluca.

Quest’ultimo accusa Diego di avergli fatto la bella faccia, anticipandogli che avrebbe voluto ballare con Maura per poi chiederle direttamente il numero e iniziare una conoscenza. Gianluca trova che il comportamento di Tavani sia stato poco corretto.

Dopo il caos scoppiato nella puntata di ieri, prosegue lo scontro tra Ernesto Russo e Barbara De Santi. Quest’ultima si dice pronta a prendere il suo cellulare per dimostrare che è stata la nipote di lui a iniziare la conversazione, motivo per cui il cavaliere si è allontanato. Ernesto, però, non ne vuole sapere più nulla.